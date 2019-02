Vysočina – Doma se dařilo. V 17. kole první hokejové ligy se na vlastním ledě radovala jak Třebíč, tak i Havlíčkův Brod.

Horácká Slavia přehrála Havířov 3:1, Rebelové zvítězili nad Šumperkem 4:2. S prázdnou se naopak vracejí z Ústí nad Labem hokejisté Jihlavy, kteří prohráli 2:3.

TŘEBÍČ – HAVÍŘOV 3:1

Domácí vstoupili do utkání s velkou vervou. Od začátku se tlačili do útoku a už ve čtvrté minutě za to byli po zásluze odměněni, když se důrazem na brankovišti prosadil Křivohlávek.

Ani poté nesundala Třebíč nohu z plynu a nadále se tlačila před havířovského brankáře Danečka. Z tohoto tlaku vzešel také druhý gól, když přesně mířil Wasserbauer.

Ve druhém dějství hosté přece jenom vyrovnali hru a začali vystrkovat růžky. Oba soupeři si zahráli po dvou přesilovkách, gólmani na obou stranách však byli pozorní. Zvýšená havířovská aktivita ale nakonec přece jenom přinesla své ovoce. Čtrnáct sekund před druhou sirénou se před Čiliakem objevil osamocený Šlahař a střelou do horní poloviny branky snížil.

Z naděje na vyrovnání se ale hosté neradovali dlouho. Čtyři minuty po začátku závěrečné části převzal Káňa krásnou přihrávku od Wasserbauera a střelou nad lapačku nedal Danečkovi šanci.

Horácká Slavia už žádné další komplikace nepřipustila. Závěr zápasu odehrála s přehledem a po pětizápasovém půstu se mohla radovat z vítězství před vlastním publikem.

Branky a nahrávky: 4. Křivohlávek (Káňa), 14. Wasserbauer (Dlapa), 44. Káňa (Wasserbauer, Peroutka) – 40. Šlahař (J. Daneček, Jakúbek). Rozhodčí: Vampola – Čížek, Křivohlavý. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 1220. Třetiny: 2:0, 0:1, 1:0.

Třebíč: Čiliak – Bilčík, Malena, Dlapa, Čejka, Dietz, Peroutka – Čuřík, Dolníček, Laš – Vondráček, Kaut, Fořt – Křivohlávek, Káňa, Wasserbauer – Paták, Raška, Kadela – Čech.

H. BROD – ŠUMPERK 4:2

Od začátku se hrálo hodně zostra. Hned ve druhé minutě se pokusil Štůralu překonat blafákem Endál, ale neuspěl, podobně jako o chvíli později na druhé straně Semorád.

Skóre se však změnilo záhy. Pěknou přesilovkovou kombinaci zakončil přesně Sedlák. Své vedení mohli Draci zdvojnásobit, když se před Kacetlem objevil osamocený Půhoný, jeho střelu však brodský brankář vyrazil.

Rebelové se dočkali vyrovnání ve 12. minutě a taktéž to bylo v početní výhodě. Stach se ujal puku na levém kruhu a trefil přesně. Šance se rodily i nadále. Havel, Brunec ani Maliník však neuspěli, a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu.

Remízový výsledek ale nevydržel dlouho. Hned po změně stran vypálil Zdráhal do hostujícího obránce, odraženého puku se zmocnil Maliník a Rebelové šli poprvé v zápase do vedení. Ještě větší radost způsobil v Kotlině o dvě minuty později Havel. Ten převzal přesnou přihrávku od Kolafy a samostatný únik zakončil precizním blafákem. Desetiminutovku snů pak završil přesnou střelou Stehlík.

Šumperk ale nesložil zbraně a ještě zabojoval. Zkušený Karel Plášek vybojoval trestné střílení, které rychlou stahovačkou proměnil – 4:2.

Ani poslední dvacetiminutovka se neobešla bez rušných situací na obou stranách. Berger se proháčkoval až před Štůralu, na šumperského brankáře si ale nepřišel. Na druhé straně pálil nebezpečně Tesařík, ale netrefil, podobně jako aktivní Půhoný. To však bylo ze strany hostí vše a Rebelové si připsali už páté vítězství v řadě.

Branky a nahrávky: 12. Stach, 22. Maliník (Zdráhal), 24. Havel (Kolafa), 29. Stehlík (Endál) – 5. Sedlák (Hulva), 35. Plášek z trestného střílení. Rozhodčí: Úlehla – Svoboda, Kis. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Třetiny: 1:1, 3:1, 0:0.

Havlíčkův Brod: Kacetl – Zdráhal, Kolafa, Vágner, Jank, Korím, Semrád, Zítka – Berger, Polodna, Havel – Drtina, Endál, Říha – Maliník, Stach, Dvořáček – Milfait, Stehlík, Chlubna.

ÚSTÍ N. L. – JIHLAVA 3:2

Jihlavští nezačali na ledě trápícího se Slovanu šťastně a už ve 4. minutě prohrávali po pohledném sólu Holomky. Zeman sice v polovině úvodní části po nahrávce Čachotského srovnal, za dvě minuty ale vrátil vedení na stranu Lvů Tůma, který proměnil přesilovku. To ještě navýšil po změně stran Budínský – 3:1.

Dukla si poté vypracovala tlak a snažila se o snížení. To se povedlo na začátku třetí třetiny zásluhou Kadlece. Na vyrovnání ale hosté nedosáhli, a vracejí se ze severu Čech s prázdnou.

Branky a nahrávky: 4. Holomek (Roubík), 16. Tůma, 22. Budínský (Boháč, Alinč) – 12. Zeman (Čachotský, Kuřítko), 41. Kadlec (Kotvan). Rozhodčí: Petružálek, Schmejkal – Rozlílek, Špůr. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 862. Třetiny: 2:1, 1:0, 0:1.

Jihlava: Rittich – Dobrovolný, Štebih, Mocek, Podlipnik, Kotvan, Kaláb, M. Jícha – Čachotský, Zeman, Malec – Důras, Hubáček, Seman – Březina, Kadlec, Krupka – Kuřítko, L. Jícha.