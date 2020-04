Téměř dvoumetrový útočník je nejmladším ze tří bratrů. Nejstarší Tomáš si vyzkoušel juniorskou QMJHL a nyní hraje pátým rokem v ruském Chabarovsku KHL společně s prostředním bratrem Hynkem, který předtím oblékal i dres finského Lahti.

Na nejlepší ligu světa NHL ale dosáhl až jejich nejmladší bratr. „Začne mi to docházet až později, protože to je sen každého hokejisty. Jsem rád, že jsem se tam dostal ještě teď. Není to pozdě, ani příliš brzo. Jsem obrovsky natěšený na to, jak to bude celé probíhat,“ řekl Zohorna, který dosud oblékal dres extraligové Mladé Boleslavi.

V uplynulé sezoně v šestačtyřiceti zápasech nasbíral deset branek a dvanáct asistencí. „Mým cílem je udělat vše pro to, abych se udržel v prvním týmu Penguins. Je mi jasné, že to bude velmi náročný úkol, ale menší si klást nemohu. O tom, že bych mohl jít na farmu, momentálně vůbec neuvažujim“ dodal Zohorna.

Talentovaný útočník se dočkal po roce kontaktů se zámořím. „Už loni byly nějaké nabídky a Tomáš mě tlačil, ať NHL zkusím. Je nadšený, že se to podařilo letos. Když se to nepovedlo jim, tak jsou rádi, že se to povede alespoň mně. Žádná závist tam nebude,“ usmíval se Radim.

Pittsburgh je pro mnoho českých hokejových fanoušků velmi populární díky tomu, že v něm nejslavnější léta prožili Jaromír Jágr, Martin Straka, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina a další Češi. „I pro mě je to speciální klub. Jako malý jsem na Penguins koukal a měl jsem i dresy Pittsburghu s Jágrem a Strakou, v mé výbavě nechyběla ani klubová čepice. Ten klub se mi vždy líbil, takže jsem moc rád, že jdu právě tam. Je to hokejové město, navíc se může pochlubit skvělými výsledky v minulosti i v současných letech. Je zavazující být součástí takto výjimečné organizace,“ svěřil se Zohorna.

Navíc mezi vzory Zohorny patří i současný kapitán Pittsburghu Sidney Crosby. „To je pro mě takový pojem, že vůbec nevím, jak budu reagovat, až ho uvidím. Jestli si spíš neřeknu o podpis. Je to pro mě něco neuvěřitelného, že možná budu mít možnost být s takovým hráčem na ledě. Pravděpodobně si budu muset nachystat úvodní větu v tom smyslu, že byl vždycky mým vzorem,“ usmíval se nejmladší ze Zohornů. „Samozřejmě neodletím do zámoří sbírat zážitky. Jedu tam hrát hokej, prosadit se do prvního týmu. A v ten moment se budu muset srovnat i s hráči, jejichž plakáty jsem měl ještě pár lety nazpět nad postelí.“

Zatímco před rokem se na přesun do zámoří ještě necítil, teď věří, že je připravený. „Loni jsem ještě sám cítil, že není správná doba. V Brně moje sezona nebyla úplně dobrá. Až po přesunu do Boleslavi jsem začal cítit, že to má všechno hlavu a patu. Věřil jsem, že mi pomůže, když ještě rok zůstanu. A to se potvrdilo,“ řekl Zohorna, který má na kontě už dvacet startů za národní tým.

A jaké má plány? „Udělám maximum, abych byl připravený. Ohledně fyzické přípravy komunikuji s kondičním koučem Josefem Andrlem, budu makat tři až čtyři měsíce před odletem do zámoří. Určitě je těžší se na přesun nachystat psychicky, protože stejně pak bude všechno jinak, než si představuji. Budu si volat třeba s Martinem Nečasem, se kterým jsme dobří kamarádi. V každém týmu to funguje jinak, ale nějaké základní rady mi určitě bude moci dát,“ dodal Zohorna, který pracuje i na zlepšení už tak kvalitní angličtiny. „Anglicky se dorozumím slušně, ale už jsem začal chodit na další lekce. Jednoduše tomu chci dát sto procent, abych měl čisté svědomí před sebou i všemi kolem, kteří mi drží palce.“