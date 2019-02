Pytlík se v zámoří gólově prosadil

Dawson Creek, Fort St. John – Velice podařený turnaj sehrála za mořem česká hokejová reprezentace do 17 let. V kanadských městech Dawson Creek a Fort St. John se zúčastnila prestižního turnaje hráčů do sedmnácti let World Hockey Chalenge.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

V konkurenci osmi špičkových týmů obsadili čeští junioři výtečné třetí místo, vítězem se stal celek Spojených států amerických. V sestavě naší reprezentace se objevili hned dva hráči ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Poizl a Jaromír Pytlík. Nutno dodat, že si nevedli vůbec zle. Především útočníkovi Plamenů Jaromíru Pytlíkovi se na turnaji střelecky dařilo. Právě on totiž vstřelil osm minut před koncem zápasu vítězný gól našeho týmu při čtvrtfinálové výhře 4:3 nad Ruskem. V semifinále čeští hráči dlouho vzdorovali červenému výběru Kanady, když právě žďárský útočník zaznamenal jednu z našich branek při smolné prohře 2:3. Rozhodující branku jsme inkasovali minutu před koncem. V souboji o třetí místo si naši junioři spravili chuť výhrou 2:1 nad výběrem Kanady – bílých. Derby patřilo Velkému Meziříčí Přečíst článek ›

