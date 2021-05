S jakými ambicemi jste vstupovali do finále?

My jsme do série šli s tím, že Kladno vyhlásilo před sezonou jediný cíl, a tím byl postup do extraligy. Samozřejmě jsme mu to chtěli co nejvíce znepříjemnit. Pomohlo nám i to, že jsme v nejkratší možné době zvládli semifinále proti Vsetínu. I když to bylo hodně vyrovnané, ale dokázali jsme to překlopit na svojí stranu a ten tým si trochu odpočinul.

Ale přesto ten závěr sezony hráče neskutečně bolel. Jak náročné bylo složit v posledních zápasech sestavu?

Proti Kladnu už jí spíš dělal doktor než já (smích), protože tam už nebylo moc z čeho vybírat. Na klucích, co tu sérii hráli, bylo vidět, že toho mají plné zuby. V hlavní roli byly obstřiky a doktor, aby byli schopní vůbec nastoupit. A kluci se o to rvali, a proto mě to moc mrzí, že to nedopadlo. Byl to jen kousek.

Kde se finále podle vás lámalo?

Mě mrzí ten první zápas tady u nás, když jsme vedli 2:0 na zápasy, že jsme ho nezvládli lépe. Tam jsme zaostávali za Kladnem, oni nás přejeli. To je takový ten zápas, který jsme jim odevzdali a ten nás třeba potom v závěru stál postup do extraligy.

Jak tedy tu uplynulou sezonu hodnotíte?

Co se týče sportovního hlediska, tak sezona zřejmě úspěšná byla.

Ale…

Ale co se týče nějakého emocionálního hlediska, což je důvod, proč to hrajeme, tak to bohužel nevyšlo. Vzhledem k tomu, že se hrálo bez fanoušků, tolik jsme si jí neužili. Zvlášť, když se daří, tak si to člověk užívá více. Tohle nás hrozně mrzí.

Věříte, že už v příštím ročníku na tribunách budou?

Já doufám, že ten stav se zlepší a budeme mít zpětnou vazbu z tribun. Bylo vidět, že tím hokejem naši fanoušci žijí. A my bychom si to chtěli užívat s nimi.

Byli skvělí, na tom se shodneme.

Pro kluky i nás to bylo veliké povzbuzení. I když nemohli za námi na stadion a podpořit nás v hledišti, tak se nás snažili podpořit tím, že nás vyprovodili na cestu do Kladna. Potom nás vítali po příjezdu. Bylo to od nich milé a myslím, že to kluky nakoplo. Dalo jim to morální i fyzickou sílu, jak pokračovat v té sérii a být úspěšní.

Nyní mají hráči volno, ale vy už řešíte kádr, který doznal několika změn. Díry máte hlavně v obraně.

Ta se nám ztenčila. Spousta kluků odešla, a tady nás čeká hodně práce. Nějaká jednání probíhají, někoho jsme oslovili a budeme doufat, že to dopadne dobře a tým budeme mít co nejdříve pohromadě. I když si myslím, že není potřeba panikařit. Ty extraligové týmy všechny lidi neudrží. Někdo si třeba bude na poslední chvíli hledat angažmá. Počkáme si, aby tam byla kvalita.

V útoku naopak velký třesk nebyl, jste za to rád, že ofenzivní osa zůstává?

Bude to pro nás i kluky daleko jednodušší, protože už mají zažité věci, které chceme, aby se ve hře objevovaly. A když je to automatické, tak je to provedení rychlejší. Vědí, co od toho mají očekávat. Jsem rád, že se to nerozpadlo kompletně. Ale co si budeme nalhávat. Obrana je základ. Z toho musí vše vycházet. My se chceme prezentovat agresivním hokejem, v pohybu, napadáním. Ale jak nemáte dobrou obranu, tak je to nepříjemné. Ve zbytku přestupního období se na tohle určitě hodně zaměříme.

Jak náročným výběrem musí hráči projít. Výkony Dukly jsou hodně postavené na týmovosti. Charakter je určitě hodně důležitý.

Než oslovíme hráče, tak se o nich snažíme získat co nejvíce informací. Abychom věděli, jak se chovají v kabině, jací jsou to kluci. A myslím, že to, jací jsou, je základní stavební kámen.

Pojďme k nové sezoně. Kdy zahájíte první díl přípravy?

Chtěli bychom začít dvacátého května. Myslím, že by byli kluci i takoví nespokojení a netrpěliví, kdyby to bylo déle. Že by se doma nudili a vznikaly by rodinné problémy (smích).

Jaká bude náplň drilu?

První dva dny budou herní, abychom kluky nějakým způsobem zapracovali a připravili je na to, že se to tělo bude muset hýbat jinak než na ledě. A od následujícího pondělí začne šestitýdenní blok přípravy, který máme vyzkoušený z loňska. Dvakrát v týdnu budeme chodit i na led, protože si myslím, že je lepší se na ledě nějakým způsobem udržovat, než to úplně vynechat. Bude to asi místo herních tréninků a basketů. Budeme končit druhého července, pak dostanou čtrnáct dní volno a začneme se chystat na led.

A co herní týden, stihnete?

To je jediná změna. Ten se nám tam prostě nevešel, protože to takhle zbytečně natahovali (smích).