Co rozhodlo o vítězství v pátém zápase? V kabině jsme si řekli, že si půjdeme za postupem. Poslední utkání v Sokolově nebylo z naší strany vůbec dobré. Vsadili jsme znovu na naši bojovnost, zarputilost, dali jsme více branek, a to rozhodlo. Určitě nás nakopla úvodní branka.

Kterou jste vstřelil vy. Jako obránce moc branek nedáváte, ale v této sérii jste se trefil dvakrát. Chytil jste střeleckou slinu?

Prostě jsem jen byl ve správnou chvíli na správném místě. Plácl jsem do toho, gólmana jsem ani neviděl… Jsem rád, že to tam padlo a týmu to pomohlo.

V závěru jste se viditelně snažili udržet čisté konto pro Žukova. Byl právě on klíčovým mužem série?

Samozřejmě jsme mu chtěli pomoci. V celé sérii chytal neskutečně, stejně tak v té předchozí. S tou nulou jsme mu prostě pomoct museli.

VIDEO. Takto slavili jihlavští hokejisté se svými fanoušky postup do finále

Páté utkání jste okořenili menší potyčkou s bývalým spoluhráčem z Dukly Janem Pohlem. Co se tam přihodilo?

My jsme se kočkovali už celé to střídání. Na konci šťouchnul do Maxe (Žukova), tak jsem do něj strčil… Maxe si musíme hlídat.

Nyní vás čeká týdenní pauza, a potom Vsetín. Co čekáte od finálové série?

Je to těžký soupeř. Hodně bruslí, u nich doma to nebude vůbec nic jednoduchého. Nebude to lehká série. Ale když předvedeme to, co hrajeme v play-off celou dobu, věřím, že můžeme finále vyhrát.