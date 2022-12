Jihlavští hokejisté ve středu přerušili sérii tří proher v řadě, když dokázali na ledě posledního béčka Pardubic zvítězit 4:2. „Potřebovali jsme se zvednout výhrou jako je tato a je o to cennější, že jsme ji ve třetí třetině takhle ubojovali,“ pochvaloval si pro klubový web Dukly útočník Tomáš Harkabus, autor vítězné středeční branky na 3:2.

Pokud by Dukla prohrála také na východě Čech, dalo by se už hovořit o krizi. Naštěstí se tak nestalo. „Doufám, že to z nás trošku spadne, budeme hrát dobrý hokej a vyhrávat,“ vyslovil své přání forvard Jihlavy.

Sobotní duel proti pražské Slavii bude mít speciální příchuť. Půjde o takzvaný Army game, tedy zápas, v němž oba kluby vzdají hold válečným veteránům.

Jihlavští hokejisté budou mít pro tento zápas připravené speciální dresy. „Bude to těmi dresy speciální akce. Jsou fakt krásné, proto věřím, že se na ně lidé budou chtít podívat a přijdou nás podpořit,“ usmál se Harkabus.

První prohru na domácím ledě v tomto ročníku, kterou ve středu utrpěli v souboji s Litoměřicemi, budou chtít na ledě Prostějova napravit hokejisté Horácké Slavie Třebíč.

Oproti poslednímu utkání však budou muset přidat. „Nebyli jsme produktivní, to byl první faktor. A navíc soupeř potrestal každou naši chybu,“ komentoval středeční porážku 2:4 pro klubový web kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný.

HOKEJOVÁ CHANCE LIGA - 26. KOLO

SOBOTA: DUKLA JIHLAVA – Slavia Praha (16.30, zimní stadion Jindřichův Hradec), Sokolov – Přerov, Vsetín – Kolín, Litoměřice – Frýdek-Místek, Šumperk – Pardubice B, Prostějov – HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ (vše 17.00).