Pro některé sportovce je poslední bezmála rok skutečným očistcem. Jedním z nich je také Lukáš Bureš. „V podstatě jsem přišel o dvojitou zábavu, protože kromě hraní také trénuji děti ve Žďáře. Na starosti mám kategorii hráčů a hráček mladších jedenácti let,“ popisoval šestadvacetiletý útočník dlouholetého stabilního účastníka druhé hokejové ligy.

Podobně, jako ostatní jeho spoluhráči, i Bureš se snaží nezanedbávat pohyb. „Ale bez motivace je to hodně složité. Navíc vzhledem k tomu, že je to už třetí dlouhá přestávka během necelého roku, je to hodně ubíjející,“ přiznal.

Nadto kromě běhání, možná ještě posilování v domácích podmínkách, se může v současné době věnovat snad jen klasickému lyžování. „Moc možností nyní není, to je pravda. Ale přece jen se snažím alespoň trochu udržovat pro případ, pokud by se ještě soutěž ještě náhodou rozběhla,“ naznačil.

Okamžitě ale dodal, že této variantě příliš nevěří. „Jako trenér mám také informace ze svazu a ty nejsou moc příznivé. Podmínky nám příliš nepřejí, šance, že by se v této sezoně ještě hrálo, jsou velice minimální,“ uznal.

Daleko více jej to, že se nemůže ani trénovat, trápí u mládežnických kategorií. „Po tak dlouhé přestávce, navíc už několikáté během krátké doby, to může být docela velký problém. Není vůbec jisté, že se všechny děti k hokeji opět vrátí,“ varoval před možným rizikem.

Proto by velice přivítal, pokud by alespoň mládež mohla znovu na zimní stadiony. „Určitě se něco dá vymyslet, pravděpodobně bez účasti rodičů na stadionech, aby děti mohly mít pohyb. Pro ně je to opravdu veliký průšvih,“ zdůraznil.

Mládežnický trenér Žďáru se také vyjádřil k v diskuzi, která se strhla po vystoupení reprezentační dvacítky na světovém šampionátu na přelomu roku. „Jednoznačně nemáme mládežnické kategorie odstupňované tak, abychom vytvořili pořádnou konkurenci,“ potvrdil.

A pokračoval. „V nejvyšší mládežnické kategorii je až příliš vysoký počet týmů a s naší základnou pak nejsme schopni vytvořit takovou kvalitu, aby se hráči výkonnostně posouvali. Proto úroveň mládežnického hokeje klesá, hráči nemají takovou náročnost zápasů, tím pádem za světovou elitou zaostáváme.“

Lék je podle jeho slov jediný možný. „Pokud nedojde k reorganizaci soutěží, tak to bude dál velký problém,“ dodal Bureš.