Po další domácí bodové ztrátě se hokejistům Žďáru postup do play-off o kousek vzdálil. V sobotním utkání 33. kola II. ligy – skupiny Východ Plameny podlehly Opavě 3:4 po samostatných nájezdech a v tabulce jsou dál na předposledním místě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Kojan

ŽĎÁR N. S. - OPAVA 3:4 sn.

Ve vyrovnaném utkání domácí Plameny dvakrát vedly, hokejisté Slezanu ale pokaždé přispěchali s odpovědí. K rozhodnutí oběma týmům nestačilo vedle normální hrací doby ani prodloužení, o osudu zápasu tak rozhodovaly nájezdy. Hosté při nich byli dvakrát úspěšní, naopak střelci Žďáru na gólmana Opavy ani jednou nevyzráli. „Utkání se divákům muselo líbit, mělo to tempo. Za přístup a to, jak zápas odehráli, musím celé mužstvo pochválit. Daleko více jsme se tentokrát tlačili do střelby, bylo vidět, že chceme zvítězit. Po zápase jsem hráčům neměl co vytknout, nájezdy už jsou pokaždé loterií,“ hodnotil zápas kouč Plamenů Radek Haman, který už vyhlíží další duel.