Neustálé cestování a neuvěřitelná marodka v průběhu sezony. Dva zásadní milníky, které ovlivnily v letošní sezoně výkony a výsledek hokejistů Dukly Jihlava v první lize. „Hodnotit sezonu kladně nemohu. Nesplnili jsme cíl. Největším naším problémem bylo, že jsme celou sezonu nehráli v kompletní sestavě,“ netajil útočník týmu Patrik Miškář.

Hokejová Dukla Jihlava hodnotila skončenou sezonu. Zleva jednatel HC Bedřich Ščerban, útočník Patrik Miškář, trenér Viktor Ujčík a sportovní manažer Tomáš Vrábel. | Foto: Deník/Karel Líbal

Na středeční tiskové konferenci Dukly se přetřásaly především trable se zázemím a s tím spojené patálie. „Sezona to byla hodně specifická. Po uzavření stadionu jsme museli řešit chod celé organizace,“ uvedl jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Měli jsme ze začátku problémy, které jsme museli řešit bez možnosti nějaké konzultace. Nebylo se kam podívat do minulosti, kde by probíhalo něco podobného v takové míře, jako nyní u nás.“

Co dalšího zaznělo na tiskové konferenci si poslechněte v našem videu:

Deník/Karel Líbal

Neustálé dojíždění, dohotovení zázemí A týmu těsně před sezonou… Vše si muselo postupně sednout. Start do sezony potom nebyl úplně špatný. Potom se ale Dukla začala v pořadí propadat. „V průběhu sezony jsme se museli potýkat s velkým počtem zraněných a nemocných hráčů. Tím byl ohrožen náš předsezonní cíl skončit do šestého místa po základní části,“ pokračoval Ščerban. „Skončili jsme sedmí s tím, že na šesté místo nám chyběl jeden vstřelený gól. Dá se tedy říci, že cíle jsme téměř dosáhli. Proto si dovoluji tvrdit, že jsme se s tím vším poprali se ctí.“

Trenér týmu Viktor Ujčík netajil své mírné zklamání. „Přiznávám, že jsem od sezony čekal trošku víc. Jenže tento rok byl specifický v tom, že když jsme si mysleli, že už jsme z nejhoršího venku, vždycky se to nějak ještě posunulo. Při sérii prohraných zápasů už to pro nás vypadalo zle,“ ohlédl se za krizí na přelomu roků. „Celou sezonu nás trápila potom hra speciálních formací. To nakonec možná rozhodlo o tom, že jsme šestku neudělali.“

Ani útočník Patrik Miškář si nedělal při hodnocení žádné alibi: „Pro všechny kluky to byla hodně speciální sezona. Hodnotit kladně ji nemohu. Nesplnili jsme cíl. Největším naším problémem bylo, že jsme celou sezonu nehráli v kompletní sestavě,“ uvědomuje si autor třinácti branek a dvaadvaceti asistencí.

Do další sezony chce Dukla znovu postavit ambiciozní kádr. „Doufejme, že si zkušenosti z této sezony přeneseme do další. Cíle pro příští sezonu proto určitě zůstanou stejné. Postavit konkurence schopný tým a skončit do šestého místa,“ má jasno Viktor Ujčík.