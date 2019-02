Velká Bíteš, Rosice – Víkendové 19. kolo Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska přineslo klubům ze Žďárska pět bodů ze šesti možných. Hokejisté Velké Bíteše doma zdolali nebezpečný Uherský Brod až díky brance v nastaveném čase. Horácký hokejový klub si celkem bez větších problémů poradil s Rosicemi.

Tucet branek bylo v sobotu k vidění na stadionu rosických Štik. Hokejisté Velkého Meziříčí (v modrém) zde jednoznačně zvítězili poměrem 8:4. | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

V. BÍTEŠ – UH. BROD 3:2 pp

Poprvé v sezoně bez trenéra Zdeňka Pirochty na lavičce museli v sobotu nastoupit hráči Velké Bíteše. „Utkání jsem musel z rodinných důvodů vynechat, zastoupil mě tak můj asistent Vilém Alexa, otec naší brankářské jedničky,“ vysvětlil kouč bítešského mančaftu. V první třetině jakoby jeho absence na celek dolehla, výkon Bíteše byl hodně vlažný a Brod proto zcela zaslouženě po první dvacetiminutovce vedl 1:0.

Do prostřední části jakoby nastoupil na led úplně jiný mančaft, během sedmi minut došlo k obratu ve skóre. Nejprve ve 25. minutě vyrovnal Račický, na nějž za další dvě minuty navázal brankou Grmela – 2:1. „Do druhé části prý hráči vstoupili velice dobře, zápas poměrně rychle otočili, navíc měli ještě další brankové příležitosti. Škoda jen, že nedokázali alespoň jednu další využít,“ povzdychl si Pirochta.

Ve třetí třetině se hra vyrovnala, sedm minut před třetí sirénou se Uherskému Brodu podařilo dorovnat i nepříznivé skóre. Hra byla poté oboustranně na vážkách, rozhodnout mohly obě strany, ale nakonec muselo o vítězi rozhodnout až prodloužení. V jeho třetí minutě se mohli domácí hokejisté opřít o spolupráci bratrů Pospíšilových, jmenovitě Pavel zařídil pro Velkou Bíteš bod navíc.

„Nyní už se připravujeme na derby s Velkým Meziříčím, což by měl být prestižní zápas, do něhož můžeme jít úplně v klidu. Meziříčí je favoritem, ale chceme je potrápit. Kulisa bývá dobrá, na zápas se moc těšíme,“ dodal Zdeněk Pirochta.

Branky a nahrávky: 25. Račický (J. Touška, Novák), 27. Grmela (M. Touška), 62. P. Pospíšil (M. Pospíšil) – 8. Šiller (Ondra, Koutník), 53. Šiller (Vaněk). Třetiny: 0:1, 2:0, 0:1 – 1:0. Velká Bíteš: Alexa (Bartošek) – Trnka, Rosendorf – Vojáček, Novák – Grman, A. Šidák – Florek, M. Šidák, Grmela – Račický, M. Touška, J. Touška – Michálek, M. Pospíšil, P. Pospíšil.

ROSICE – V. MEZIŘÍČÍ 4:8

Souboj posledního celku tabulky s prvním měl poměrně překvapivý úvod. Už ve třetí minutě hry šly totiž Rosice do vedení. Domácí radost však netrvala dlouho. Po brankách Střechy, Sobotky a Matova to bylo v 10. minutě už 1:3. Čtvrtou branku přidal Křenek, pátou Maštera. Poslední slovo první třetiny měli ale domácí, Dobiáš korigoval na 2:5. „Dá se říci, že úvodní třetina rozhodla. Kromě úplného začátku jsme měli utkání stále pod kontrolou. Po první inkasované brance jsme byli jasně lepší,“ těšilo kouče lídra tabulky Romana Vondráčka.

V prostřední části dvěma brankami dokonal svůj hattrick v sobotu produktivní Křenek, do závěrečné části šli hráči Horáckého hokejového klubu za vedení 7:3. Také v poslední třetině si vedoucí celek Krajské ligy v poklidu kontroloval své vedení, k vidění bylo ještě po jedné brance na každé straně – 4:8.

„Ale dalších šancí ke skórování jsme měli ještě více než dost. Konečné skóre mohlo být rozhodně ještě vyšší, ale až příliš často jsme chtěli zakončovat do prázdné branky a hráči akce trochu přehrávali,“ přiznal meziříčský lodivod.

Ten už se také těší na nadcházející sobotní derby. „Určitě v něm jsme favoritem, ale Bíteš má poslední dobou dobré výsledky, nečeká nás nic jednoduchého. Myslím si, že pro diváky to bude pěkný hokej, mělo by se být na co dívat,“ věří Vondráček.

Branky a nahrávky: 3. Hroudný, 18. Dobiáš (Jarolím), 39. Dvořák (Kazlepka), 54. Šíma (Hroudný) – 6. Střecha (V. Burian), 7. Sobotka (P. Vlašín, Dostál), 10. Matov (Urban, Rozmarín), 14. Křenek (P. Vlašín, Dostál), 16. Maštera (Šimka, Střecha), 27. Křenek (V. Burian, Matov), 36. Křenek (Sobotka, P. Vlašín), 60. Maštera (M. Vlašín, Rozmarín). Rozhodčí: Grygera – Kozák, Olšina. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. V oslabení 0:0. Diváci: 32. Třetiny: 2:5, 1:2, 1:1. Velké Meziříčí: Slavíček (41. Svoboda) – P. Vlašín, Šerý, Ambrož, V. Burian, Šimka, Vondráček, Pokorný – Křenek, Dostál, Sobotka – Krča, Bula, Pejchal – M. Vlašín, Střecha, Maštera – Rozmarín, Matov, Urban.



Další výsledky 19. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska: Boskovice – Kroměříž 2:1 pp, Břeclav – Uherské Hradiště 9:2, Uherský Ostroh – Uničov 5:3.



1. V. MEZIŘÍČÍ 17 12 2 2 1 109:53 42

2. Boskovice 17 11 4 0 2 97:57 41

3. Uh. Ostroh 17 10 1 1 5 95:65 33

4. V. BÍTEŠ 17 8 2 3 4 80:74 31

5. Uničov 17 8 2 1 6 91:70 29

6. Kroměříž 17 6 2 3 6 64:70 25

7. Uh. Brod 16 6 0 4 6 69:70 22

8. Břeclav 18 6 2 0 10 82:89 22

9. Uh. Hradiště 17 6 0 1 10 67:83 19

10. Blansko 17 2 2 1 12 50:103 11

11. Rosice 16 1 0 1 14 55:125 4



Program 20. kola (sobota 10. a neděle 11. února): VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VELKÁ BÍTEŠ (so, 17.30), Kroměříž – Břeclav, Uherský Brod – Uherský Ostroh, Uničov – Boskovice, Blansko – Rosice.