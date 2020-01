Jasným favoritem je Horácký hokejový klub, který už pár týdnů vévodí tabulce. „Oproti předešlým utkáním ale musíme zlepšit obranu, nedělat takové chyby jako naposledy v Uherském Hradišti,“ připomněl kouč Velkého Meziříčí Karel Vejmelka divokou výhru 10:5.

„Věřím, že v útoku máme kvalitu na to, abychom si vytvořili dostatek příležitostí, které je třeba proměnit. V první řadě ovšem musíme zlepšit důraz před naší brankou,“ zdůraznil Vejmelka.

Roli favorita domácímu celku přiznává také kormidelník Velké Bíteše.

„Velké Meziříčí má ustálený kádr, v sezoně se jim daří, jsou rozhodně velkým favoritem. Ale je to sport, může se v něm stát prakticky cokoliv. Určitě přijde hodně lidí, atmosféra bude jako tradičně dobrá, na zápas se těšíme,“ potvrdil trenér Velké Bíteše Zdeněk Pirochta, podle nějž jeho ovečky nemají co ztratit.

„Dá se to tak říci, ale o body se popereme, vždyť jsme na hraně postupu do play-off. Více mě trápí to, že čtyři hráči, konkrétně Štěpánek, Grmela, Bustin a Florek se mi z utkání uprostřed týdne omluvili. To je pro nás velká ztráta, protože zařídili při sobotní výhře 8:2 nad Blanskem polovinu branek.“

V táboře Horáků podobné problémy řešit nemusí, lídr tabulky by měl nastoupit prakticky kompletní. „Kromě zraněného gólmana Judy bychom měli být v plné síle,“ dodal Karel Vejmelka. Ten zároveň varuje před podceněním tradičního rivala.

„Je to derby, v něm je možné všechno, role favorita proto nic neznamená. Minimálně v úvodu to určitě bude vyrovnané utkání. Hrajeme ale doma na našem menším kluzišti, proto musíme hráče Bíteše dostat pod tlak tak, aby vyrobili chyby, které bychom mohli potrestat."

Možného rizika ledové plochy menších rozměrů jsou si dobře vědomi také v táboře středečního soupeře Horáckého hokejového klubu.

"Oproti hřišti v Bíteši je opravdu menší, proto je třeba, abychom pokryli střední pásmo a vyvarovali se zbytečných chyb. Větším problémem je pro mě to, že neustále nastupujeme nekompletní, ale s tím asi bojují i jiná mužstva," přemítá Zdeněk Pirochta.