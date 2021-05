To však zřejmě není všechno. „Máme rozjednané příchody dalších posil,“ prozradil kouč Horáckého hokejového klubu Karel Vejmelka.

Druhé květnové pondělí bylo pro hráče klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice pomyslným dnem D. „Minulé pondělí jsme zahájili přípravu na další sezonu. Prvních čtrnáct dní se budeme scházet třikrát týdně, dalších šest týdnů pak dokonce čtyřikrát,“ nastínil Vejmelka.

Příprava Horáků se již netýká tří hráčů. Gólman Zdeněk Slavíček by měl působit v rodícím se rezervním týmu Komety Brno. Tamtéž zamířil také obránce Aleš Trnka. Lukáš Hort pak dal přednost zaměstnání a v dresu Náměště nad Oslavou bude brázdit ledy v krajské lize.

Kolonka příchodů je ovšem široká. Z Dukly Jihlava se do mateřského klubu vrací útočník Martin Barák. Po dvou sezonách strávených v United States Premier Hockey League se vrací rovněž obránce Tomáš Viskot. Do přípravy se zapojili i Lukáš Marek s Patrikem Mojdlem, kteří dorazili z Třebíče. Tréninkové dávky polykají také dorostenci Šimon Kuřátko a Miroslav Pestr.

Seznam posil ale zřejmě nebude konečný. „Máme ještě rozjednané možné příchody dalších hráčů na několika postech. Jednání probíhají, hlavně bych chtěl získat posilu do obranných řad a určitě ještě jednoho brankáře,“ naznačil.

V průběhu letní přípravy se hokejisté Meziříčí možná dočkají příjemného oživení. „Zvažujeme, že bychom už v červnu jednou týdně vyjeli na led. Pravděpodobně do Jihlavy, ale ještě je to otevřené. Chceme hráčům přípravu maximálně zpestřit, aby byla co nejvíce různorodá,“ neskrýval.

A jaký bude její další průběh? „Do konce června pojedeme v současném režimu. Červenec budou mít kluci volný, v srpnu pak vyjedeme na domácí led. Domluvených už pak máme osm přípravných duelů před začátkem nové sezony,“ doplnil Karel Vejmelka.