Jak se to seběhlo, že jste se opět ocitl v Jihlavě?

S agentem jsme už po novém roce přemýšleli, co dál. Mě skončila tento rok smlouva v Brně a já se rozhodoval, kde to podepsat. Chtěl jsem změnu a nový impuls. Zkusili jsme oslovit Jihlavu, která projevila zájem.

Nejdete do neznámého prostředí, což asi bude výhoda.

Určitě se tam těším. Mám to kousek domů. Znám tam spoustu kluků, což je výhoda. Necítíte se jako vlk samotář. Je to lepší, když tam někoho znáte. Akorát budu hrát pod jinou trenérskou dvojicí.

Nebudete se bát, že si vás staronoví spoluhráči budou brát na paškál, že jste hrál v barvách konkurenční Třebíče?

To se uvidí. Někteří si to asi nenechají ujít a nějaké popíchnutí tam asi bude. Ale to tak chodí všude.

Zřejmě je budete muset i něčím uplatit, že?

Tak to mi je jasné. S tím také počítám. (smích)

Co si od angažmá v dresu Dukly slibujete?

Jihlava chce hrát každý rok nahoře. Má mladé trenéry, kteří chtějí hrát moderní hokej, rychlý, technický. A to mi vyhovuje. Já sám bych se chtěl výkonnostně posouvat, proto Jihlava. Doufám, že bych se přes ní podíval do extraligy.

V jaké fyzické formě do letního drilu příští týden nastoupíte, jak se cítíte?

Byla dlouhá pauza a já se během ní chtěl nejen udržovat, ale i zlepšovat. Zvolil jsem proto trochu jinou cestu. Už druhým týdnem se připravuji individuálně v Praze s kondičním trenérem Petrem Adamem. První týden byl těžší, ale po delší pauze to tak bývá. Teď se cítím lépe. Silnější po psychické i fyzické stránce. Jsem spokojený.