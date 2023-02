Z půdy svých přímých konkurentů v boji o postup do předkola play-off přivezli pět bodů z šesti možných a na deváté příčce tabulky drží všechny trumfy v rukou. Na jedenáctý Kolín mají šestibodový náskok.

Pokud byste v kabině Dukly hledali nějaké sebeuspokojení, neřkuli slova o tom, že už je postup blízko, budete čekat marně. „Musíme pořád makat a nekoukat, jestli jsme na místech v předkole, nebo ne. Chceme vyhrát každý zápas a výsledky se potom dostaví,“ povídal pro klubový web Dukly útočník Václav Karabáček, hrdina středečního duelu v Kolíně, kde dával dvě branky, včetně té vítězné v prodloužení.

V úplně odlišné, ale svým způsobem trošku podobné situaci jako Dukla, jsou hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Ale mnohem příjemnější. Už dnes si totiž mohou s předstihem zajistit nečekaný triumf v základní části a tím také nejvýhodnější pozici pro vyřazovací část Chance ligy.

V kabině toto téma samozřejmě rezonuje. „Motivaci máme obrovskou, Třebíči se to ještě nepovedlo. Minulou sezonu to vypadalo podobně, ale nakonec jsme skončili třetí nebo čtvrtí, tak doufám, že letos si to udržíme,“ usmíval se pro klubový web gólman Horáků Pavel Jekel.

Stačí maličkost. V sobotním šlágru na ledě druhého Vsetína neprohrát v normální hrací době. „Bude to těžký zápas, mají spoustu šikovných hráčů. Bude to velký boj, ale pokud budeme hrát naši hru, měli bychom to zvládnout,“ věřil Jekel.

CHANCE LIGA - 50. KOLO

SOBOTA: JIHLAVA – Přerov (16.30, ZS Pelhřimov), Sokolov – Litoměřice, Vsetín – TŘEBÍČ, Prostějov – Slavia Praha, Šumperk – Kolín (vše 17.00), Zlín – Pardubice B, Poruba – Frýdek-Místek (oba 18.00).