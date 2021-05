Nepříznivé počasí. To je zatím největší kámen úrazu při dosavadním průběhu letní přípravy hokejistů Žďáru. „Je to tak. Dosud v každém ze tří týdnů jsme tak museli jednu tréninkovou jednotku zrušit,“ lehce se pousmál staronový kouč Plamenů Martin Sobotka.

Původní plán čtyř tréninkových jednotek týdně musel o jednu zredukovat. Nikoliv však kvůli rozmarům počasí. „Důvodem byla zaměstnání jednotlivých hráčů. Když jsme měli tréninky čtyřikrát týdně, sešlo se nás pokaždé jen osm či deset,“ sdělil.

Změna přinesla pozitivní efekt v účasti. „S hráči jsme o tom mluvili a sami řekli, že tolikrát v týdnu to prostě nestíhají. Jak jsme začali chodit jen třikrát týdně, dorazí jich pokaždé minimálně patnáct, což je samozřejmě mnohem lepší a prospěšnější,“ pochvaloval si.

Na led by měly Plameny vyjet až v srpnu, může však ještě dojít ke změně. „Klub se snaží domluvit s městem na tom, aby se na našem stadionu udělal led už v červenci. Nejde ani tolik o nás, muže, ale spíše o mládež, která už potřebuje znovu nazout brusle,“ připomněl.

Nad tím, že by třeba využili v rámci suché přípravy ledu v Jihlavě, což zvažují hokejisté Velkého Meziříčí, ve Žďáře neuvažují. „Myslím si, že by to v té fázi přípravy, v níž jsme, nemělo valný smysl,“ vysvětlil.

Již v pátek odstartuje hokejový světový šampionát, který letos hostí Lotyšsko. Úspěšné výsledky naší reprezentace v přípravě slibují mnohé. „Musím se přiznat, že jsem byl z našich výkonů i výsledků příjemně překvapený. Na druhou stranu může být to, že jsme všech osm přípravných duelů vyhráli, poněkud dvousečné,“ neopomněl zmínit.

A pokračoval. „V každém případě je ale vidět, že náš tým má svoji kvalitu a může udělat dobrý výsledek.“

Jak tedy český nároďák podle mínění kormidelníka Plamenů na letošním mistrovství světa uspěje? „Věřím v medaili. Neříkám, že bude zrovna zlatá, ale opravdu našemu týmu věřím. Navíc většina mančaftů letos ve svých kádrech moc hráčů z NHL nemá, ani zámořské státy nepřivezly bůhvíjaké týmy. Uspět však může kdokoliv z té špičky,“ doplnil Sobotka.