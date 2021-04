Na dvouleté hostování z jihlavské Dukly přišel hokejový útočník David Čermák před začátkem uplynulé sezony do Žďáru nad Sázavou. Současně s tím také zahájil studium na VUT v Brně.

Hokej však musel po čase stranou, také studium probíhá jinak, než by si představoval. „Jedním z důvodů, proč jsem šel na univerzitu, bylo i to, že jsem chtěl navázat nové kontakty. Při on-line studiu to však jde jen velice obtížně,“ poznamenal David Čermák.

Také proto od nadcházejících měsíců příliš neočekává. „V tomto směru se snažím být realistou. Po předchozích zkušenostech už si raději žádné plány nedělám,“ pousmál se.

A dál pokračoval. „Třeba loni v létě jsem věřil tomu, že škola bude probíhat prezenční formou. To se nestalo, navíc teď se uvažuje, zda se vůbec spustí alespoň letos na podzim,“ vysvětloval.

Podobně je na tom útočník Plamenů také se sportováním. „Dostal jsem se až do stavu, kdy mi úplně chyběla motivace. S příchodem jarního sluníčka se to naštěstí změnilo,“ oddechl si.

Pomohli také kamarádi. „V Brně navštěvujeme Schodovou ulici, která je tam poměrně vyhlášená. Lidé do ní chodí trénovat, což jsme začali dělat i my. Pokaždé si s kluky dáme nějaký cíl a sáhneme si při něm skutečně na dno,“ lebedil si.

Když už nemohl provozovat svůj oblíbený sport, sleduje Čermák hokejové boje alespoň v našich dvou profesionálních ligách. „Překvapilo mě, jak jednoznačně dopadly čtvrtfinálové série v extralize. Čekal jsem, že budou vyrovnané, což by měly být i ty semifinálové. Ale uvidíme, nechám se překvapit,“ sdělil.

Byť vypadají Sparta s Třincem jako nejvážnější aspiranti na mistrovský titul, forvard Žďáru si to nemyslí. „Nesleduji každý zápas, tudíž nevím, jakou hrou se Sparta i Třinec prezentují. Oba sice v kádru mají zvučná jména, ale jenom ta nic nezaručují,“ zdůraznil starou pravdu.

Nezapomněl se vyjádřit rovněž k vydřenému postupu jeho mateřského klubu do semifinále první ligy. „Opět se potvrdilo, že v play-off se výkonnostní rozdíly mažou a záleží na aktuální formě mužstva. Dukla sice měla mít proti Litoměřicím jasně navrch, ale nakonec horko těžko postoupila,“ všiml si.

K tomu zmínil ještě jeden důležitý faktor. „Záleží i na tom, jak který mančaft tomu druhému sedí. Vítěz základní části tak může klidně vypadnout s týmem, který se do play-off jen tak tak dostal.“

Bez účasti diváků na tribunách bude podle jeho názoru hodně nevyzpytatelné také blížící se letošní mistrovství světa v Lotyšsku. „Neúčast diváků ubere výhodu těm, kteří by měli domácí prostředí. Šance pro všechna mužstva budou hodně podobné, pro všechny půjde o něco nového. Sám jsem zvědavý, jak se s tím všichni popasují. Věřím ale naší reprezentaci, že už konečně protrhneme dlouhé čekání na medaili,“ sdělil Čermák.