„Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsme v letošním ročníku sehráli, oba celky předvedly výborný hokej. Zkraje utkání jsme měli velkou šanci, bohužel jsme ji neproměnili a hosté nás dvakrát potrestali. Snížili jsme a druhá třetina byla vyrovnaná, jenže gólově se prosadili pouze hosté. V závěrečném dějství jsme vstřelili kontaktní branku, měli jsme tlak i další příležitosti, ale vyrovnat jsme nedokázali,“ mrzelo kouče Velké Bíteše Zdeňka Pirochtu.

„Měli jsme výborný vstup do utkání, brzy jsme vedli o dva góly. Tyto zápasy jsou však o jedné brance a domácí poměrně rychle snížili. V prostřední části jsme Bíteši opět odskočili, ale pojišťovací čtvrtá branka z několika šancí bohužel nepřišla. V poslední části tak Velká Bíteše snížila, hnala se za vyrovnáním, dostala se do tlaku, ale hráči to zvládli. Podle mého jsme tři body zaslouženě uhájili,“ řekl po utkání spokojený kouč Velkého Meziříčí Karel Vejmělka.

V. BÍTEŠ – V. MEZIŘÍČÍ 2:3



Branky a nahrávky: 14. Grmela, 53. Florek (Lang, Biolek) – 2. Bula (Šerý), 3. Ambrož (F. Střecha), 37. T. Střecha (Matov, Křenek). Rozhodčí: Volf – Kučera, Lidák. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 145. Třetiny: 1:2, 0:1, 1:0. Velká Bíteš: Alexa (Stránik) – Věžník, Grman, Rosendorf, M. Šidák, Novák, Trnka – Bednář,Lang, Biolek, A. Šidák, Račický, Vaverka, Florek, Štěpánek, Petrčka, Grmela, Touška. Velké Meziříčí: J. Juda (Šoustal) – Slabý, P. Vlašín, Burian, Ambrož, Šerý, Vondráček, Šimka – Křenek, Matov, T. Střecha – Maštera, M. Juda, M. Vlašín – Pejchal, Bula, Sobotka – Peschout, Rozmarín, Strnad.

Další výsledky 25. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska: Břeclav – Brumov-Bynice. 3:5, Březina – Uherský Ostroh 0:7, Rosice – Uherský Brod 1:4, Boskovice – Hodonín 1:5, Blansko – Kroměříž 4:2.

Program 26. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska (sobota 23. a neděle 24. února): Uherské Hradiště – Boskovice, Kroměříž – Uničov, Uherský Brod – Blansko, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Rosice (so, 17.30), Uherský Ostroh – VELKÁ BÍTEŠ (ne, 17.00), Brumov-Bylnice – Březina, Hodonín – Břeclav.