Definitivní ortel vynesly nad jeho svěřenci výsledky sobotního utkání 42. kola. Zatímco Žďár prohrál na ledě Opavy 3:5, Kopřivnice, která drží šesté, poslední postupové místo, zdolala Moravské Budějovice.

Tři kola před koncem základní části tak má na Plameny náskok dvanácti bodů. „Na hráčích bylo po utkání vidět velké zklamání, to je jasné. Poslední čtyři kola se jelo na krev, bohužel Kopřivnice bodovala úplně stejně jako my. Bodová ztráta, kterou jsme na ní měli, se tak vůbec netenčila,“ vysvětloval Haman.

Finiš přišel pozdě

Byť jeho tým vstupoval do sezony po velkém letním průvanu, v postup do vyřazovací části věřil. „Je to zklamání. Před sezonou jsme dobře věděli, do jak těžké skupiny jdeme. Navíc v klubu proběhlo mnoho změn a chvíli bude trvat, než si to sedne. Ale i tak jsme v postup věřili,“ tvrdí kormidelník SKLH.

Předčasný konec mrzí o to více, když poslední duely ukázaly, že Plameny by se v play-off rozhodně neztratily. „Na nějaké dalekosáhlé hodnocení je brzy, ale že na postup mužstvo mělo, o tom jsem přesvědčený. Aspektů neúspěchu bylo více,“ uzavřel Radek Haman.