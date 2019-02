Žďár nad Sázavou – Povedený start. Tak mohou hodnotit začátek roku 2019 druholigoví hokejisté Žďáru. Minulý čtvrtek totiž nejprve přivezli tři body z ledu českobudějovického týmu David Servis po těsném vítězství 6:5. O dva dny později pak Plameny před vlastními fanoušky deklasovaly Orlovou 9:1.

Žďárským hokejistům (na snímku) se vstup do kalendářního roku 2019 povedl na výbornou. | Foto: Petr Nedvěd

„Nechci snižovat kvality obou našich soupeřů, ale body se od nás v těchto zápasech očekávaly. Měli jsme však v obou utkáních některé momenty, které se mi úplně nelíbily,“ zůstává nohama na zemi kormidelník Žďáru Michal Konečný.



ÚVOD PŘÍLIŠ NEVYŠEL



Začátek zápasu v Českých Budějovicích však pro hráče Žďáru nevyzněl dobře, v 18. minutě prohrávali již 0:2. Vydařeným závěrem první třetiny však dokázali vyrovnat a ve 37. minutě už to bylo 5:2 v jejich prospěch.



„Bylo nesmírně důležité, že jsme dvěma góly do šatny ještě před koncem první třetiny vyrovnali. Prostřední část byla z naší strany opravdu parádní, třemi góly jsme soupeři odskočili a zdálo se že máme utkání pod kontrolou. Jenže sedmnáct vteřin před druhou sirénou jsme hloupou chybou nabídli hráčům David Servisu možnost snížení na 5:3,“ mrzelo kouče Plamenů.

Ten dobře věděl, o čem hovoří, protože hokejisty David Servisu nepříznivý vývoj utkání nepoložil a dokázali se zkraje třetí třetiny dotáhnout na rozdíl jediné branky. Po gólu Stehlíka z 52. minuty se zdálo být rozhodnuto, jenže domácí celek ještě v téže minutě opět snížil. Závěr utkání už si ale Žďár pohlídal.



„Byly to však nervy, domácí dvakrát snížili na rozdíl jediné branky, navíc měli v závěru početní výhodu. Hráči však oslabení odehráli velice dobře. Za tři body jsme byli moc a moc rádi,“ vysvětloval Michal Konečný, který ocenil kvality celku z jihu Čech.



„Podle mého mají v kádru spoustu šikovných kluků, ale i některé zkušené hráče. Kvalitou hráčského kádru by měli být v tabulce určitě výš, tedy já jsem si myslel, že budou více kousat. Je to pro mě překvapení, že se jim výsledkově tolik nedaří.“



POŘÁDNÁ KANONÁDA



Minulou sobotu si pak Plameny odbyly letošní premiéru před vlastními fanoušky. Na Bouchalky dorazila Orlová a na sever Moravy se vrátila s debaklem 1:9.



„Orlová je závislá na tom, kdo jim přijde pomoci z kádru extraligového Třince či prvoligového Frýdku-Místku. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale na ledě tomu tak bylo až ve třetí třetině. Sláma v naší brance pochytal spoustu šancí, hlavně za stavu 4:1. Jakmile jsme na začátku třetí třetiny zvýšili na 6:1, soupeř už působil odevzdaným dojmem,“ všiml si Konečný, kterého hodně rozzlobil herní výpadek v prostřední části.



„To je taková naše klasika. Byl jsem tak naštvaný, že jsem si dokonce chtěl vzít time-out, ale vyříkali jsme si to až po druhé třetině. Musel jsem v kabině hodně zvýšit hlas, protože místo stavu 5:1 to mohlo být jen 4:3. Nechci snižovat výkon Orlové, ale pokud by proti nám stál silnější protivník, mohl ten zápas vypadat úplně jinak. Je potřeba hráče neustále nutit ke stoprocentní koncentraci, protože play-off se blíží a už se na to musíme připravovat.“



Vyřazovací část přijde na řadu na začátku března, Plameny v ní už mají účast jistou. „Těší mě naše produktivita, jenže pokud přijede soupeř s dobrým gólmanem, tak na tři vstřelené branky občas nejsme schopní vyhrát. Před vyřazovací částí musíme určitě zapracovat na zkvalitnění obranné činnosti, aby v ní hráči byli důslednější. Občas jsme v defenzivě až příliš laxní, necháváme před naší brankou volné hráče, což by se nám nemuselo vyplatit,“zdvihá varovný prst lodivod Plamenů.



V následujícím týdnu čeká na hokejisty Žďáru dvojice venkovních výjezdů. V sobotu se Plameny představí v Hodoníně, o čtyři dny později pak na ledě Pelhřimova.



„Hodonín bude hodně těžkým soustem, ale kluci se na tato utkání umí nachystat, osobně se na ten zápas docela těším. Pelhřimov je hodně nevyzpytatelným soupeřem, ale určitě si i tam pojedeme pro body,“ uzavřel žďárský kouč Michal Konečný.