HODONÍN - ŽĎÁR N. S. 4:3 pp

Úvod zápasu vyšel mnohem lépe domácímu souboru, který šel už po pár střídáních do vedení. Spolupráci Matějky s Jurčou přetavil v úvodní branku Balán – 1:0. V dalším průběhu se hra vyrovnala, Plameny se dočkaly gólové odpovědi dvě minuty před druhou sirénou, Heinrichovu nahrávku zúročil zakončující Knap.

Hodonín si vzal vedení zpět ve 48. minutě. Střelu Bulína ještě gólman Sláma vyrazil betonem, ale pohotová dorážka Poláka skončila v brance. Za další dvě minuty to se Žďárem vypadalo ještě hůř. Byť hráli hosté přesilovou hru, po úniku a přesné přihrávce Komínka zvyšoval dorážkou na hranici brankoviště důrazný Bulín už na 3:1. Plameny to však nepoložilo, Chlubna uvolnil Bureše, který svojí brankou vykřesal jiskřičku naděje. Hosté pak přežili dvojnásobné oslabení a v předposlední minutě normální hrací doby udeřili, obránce Koželuh poslal zápas do prodloužení – 3:3.

To však trvalo pouhých 27 vteřin, v obranném pásmu se totiž rozjel domácí Miklík, který se natlačil až před Slámu a Bulín svým druhým gólem vyrovnaný duel definitivně rozsekl.

„Se ziskem bodu panuje spokojenost, hlavně vzhledem k průběhu třetí třetiny. Od prostřední části jsme hráli výborný hokej, měli jsme i dostatek šancí, ale branky jsme nedali. V prodloužení jsme si věřili i na druhý bod, ale radoval se soupeř,“ zhodnotil utkání kouč Plamenů Radek Haman.

Branky a nahrávky: 3. Balán (Matějka, Jurča), 48. Polák (Bulín), 50. Bulín (Komínek), 61. Bulín (Miklík, Finsterle) – 38. Knap (Heinrich), 52. Bureš (Chluban), 59. Koželuh (Heinrich, Kovářů). Rozhodčí: Maršálek – Hübl, Maloušek. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 887. Třetiny: 1:0, 0:1, 2:2 – 1:0. Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Koželuh, Adam, Pleva, Wasserbauer, Lojek, Hort – Kadleček, Kovářů, Knap, Bureš, Gregar, Jícha, Prokš, Heinrich, Chlubna, Kunstmüller, Hromádka.