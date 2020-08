Po počátečním oťukávání převzal domácí celek otěže zápasu pevně do svých rukou. Úvodní branku obstaral v polovině úvodního dějství Kadleček. Druhou přidal v prostřední části Půža, už na rozdíl tří branek pak na začátku třetího dějství zvyšoval Bureš. Definitivní podobu výsledku dal osm minut před závěrečnou sirénou hostující Komínek.

V domácím táboře panovala po utkání spokojenost. "Bylo to klasické přípravné utkání. Kluci hráli zodpovědně, myslím si, že je to bavilo. Předvedli jsme pěkný hokej, vstřelili jsme pěkné góly a vytvořili si ještě spoustu dalších šancí. Výborně nám zachytal gólman, ale všichni jezdili zodpovědně dozadu. Hodnocení je tedy převážně pozitivní, kluci si to v dobré atmosféře užili. Jediné, co bych jim vyčetl, že některé situace kolikrát až přehrávali," sdělil asistent trenéra Žďáru Martin Nečas.

V dalším přípravném duelu před startem druhé ligy se hokejisté Žďáru opět představí na domácím ledu. V úterý na Bouchalkách vyzvou hráče Trutnova.

ŽĎÁR N. S. - HODONÍN 3:1

Branky: 11. Kadleček, 34. Půža, 41. Bureš - 52. Komínek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:1. SKLH Žďár nad Sázavou: Čáp - Pleva, Vašíček, Bazala, Beneš, Půža, J. Čermák - Bureš, Adam, Kovářů - Chlubna, Prokš, Kmošek - D. Čermák, Kadleček, Medek.