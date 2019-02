Vysočina – Dalším kolem v sobotu pokračovala hokejová II. liga – skupin Jih a Východ. Všechny kluby Vysočiny se měly představit na půdě svých soupeřů. Měly, ale ne všem se to podařilo. Hokejisté Havlíčkova Brodu totiž své utkání na ledě Valašského Meziříčí neodehráli, na vině byla porouchaná rolba, která nedovolila připravit ledovou plochu ke hře. Nejlépe si vedly Moravské Budějovice, které přivezly plný počet bodů ze stadionu Kopřivnice.

Hokejisté Žďáru. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Loskot

Z výhry se těšily také žďárské Plameny, lídr tabulky rozhodl zápas v Šumperku až v prodloužení. Na poslední listopadový víkend nebudou v dobrém vzpomínat hokejisté Pelhřimova, ti se z Opavy vrátili s těžkým debaklem 0:9, po němž jsou dál u dna tabulky.

ŠUMPERK – ŽĎÁR N. S. 2:3 pp

Souboj celků z popředí tabulky nabídl kvalitní podívanou, kterou si musela tisícovka diváků v ochozech užít. V úvodní dvacetiminutovce se hra přelévala z jedné strany na druhou, na branky se však čekalo až do prostřední části. Ve 22. minutě od modré vypálil domácí Řezáč a Ďurač se z dorážky nemýlil – 1:0. Plameny však přispěchaly s okamžitou odpovědí. Již o dvě minuty později totiž při vlastním oslabení dobře presoval Stehlík, vyslal do úniku Prokše, aby pak jeho střelu dorazil za záda gólmana Šumperku. To nebylo ze strany hostů vše, ve 26. minutě po rychlé kombinaci převrátil skóre ve prospěch Plamenů Čermák – 1:2. Šumperk si poté vytvořil převahu, vydatně mu pomohla série přesilových her, které měl v závěru prostředního dějství k dispozici. Tři minuty před druhou sirénou se pak v početní výhodě prosadil tečující Romančík a vyrovnal na 2:2. Také třetí třetina nabídla spoustu dramatických situací. Ta nejzajímavější nastala v 53. minutě, kdy se hráči Šumperku radovali ze vstřelené branky, rozhodčí ji však pro posunutou svatyni Plamenů neuznali. Zápas tak rozhodlo až prodloužení, v němž se hrálo jen necelou minutu. Rychlé přečíslení totiž zúročil Wasserbauer a rozhodl o zisku bodu navíc pro celek z Vysočiny.

„Myslím si, že k vidění bylo velice nadprůměrné druholigové utkání, diváci si to užili. Šumperk má výborný mančaft, proto jsme se ziskem dvou bodů spokojeni, hráče musím pochválit. V brance dobře zachytal Matěj Loubal, který hráčům dodával jistotu. Nerozhodný výsledek byl spravedlivý, nakonec rozhodla krásná akce a souhra Davida Čermáka s Honzou Wasserbauerem,“ hodnotil dvoubodovou výhru kouč Plamenů Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 22. Ďurač (Řezáč, Romančík), 37. Romančík (Gewiese, Ďurač) – 24. Stehlík (Prokš), 26. Čermák (Peslar, Hasoň), 61. Wasserbauer (Čermák, Pleva). Rozhodčí: Škach – Urubčík, Kleprlík. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1010. Třetiny: 0:0, 2:2, 0:0 – 0:1. Žďár nad Sázavou: Loubal – Kolda, Pika, Koželuh, Lojek, Pleva, Hort, Peslar – Gregar, Kovářů, Prokš, Kunstmüller, Bureš, Kadlec, Čermák, Kuřítko, Hasoň, Stehlík, Wasserbauer.

OPAVA – PELHŘIMOV 9:0

O vyrovnané partii se dalo hovořit jen v první třetině. Přesto už v ní získali domácí dvoubrankové vedení. V 8. minutě překonal Holíka Pělucha, v 15. minutě těžil z přihrávek Hermana a Spratka Malina. Po přestávce Opava přidala na pohybu a hodně nekompletní tým hostů nestačil. Skóre tak rychle narůstalo. Na 3:0 zvýšil Černý, pak se během pouhých 23 vteřin prosadili Jánošík, Wolf a Malina. Domácí v těch okamžicích doslova koncertovali, vytvářeli si jednu šanci za druhou. Stav 6:0 se ale měnil až v posledních dvanácti minutách. V nich hattrick zkompletoval Spratek a jeho trefy proložil Šindelář.

Branky a nahrávky: 8. Pělucha (Rousek, Zelenkov), 15. Malina (Spratek, Herman), 21. Černý (Hartmann, Wolf), 24. Jánošík (Bjurkland, Herman), 25. Wolf (Herman, Slavík), 26. Malina (Spratek, Zouhar), 48. Spratek (Malina), 50. Šindelář (Vilinskij, Zelenkov), 56. Spratek (Krejčí). Rozhodčí: Vaněk – Bubela, Zedník. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Třetiny: 2:0, 4:0, 3:0. Pelhřimov: Holík – Kříž, Vjačka, Černý, Krtek, Port, D. Kasalý – Hadrava, Vysloužil, Kopic, Votápek, Siřiště, Šulák, F. Kasalý, Šafránek, Kuba.

KOPŘIVNICE – MOR. BUDĚJOVICE 2:5

Moravské Budějovice odehrály v Kopřivnici výborný zápas. O svém vítězství rozhodly již do poloviny zápasu. Skóre otevřel již ve 4. minutě Horký, když využil přihrávky Klimenta. Hosté potom přestáli tři oslabení, kdy byli na trestné lavici Hačecký za hákování, střelec úvodní branky Horký za chybné střídání a Peroutka za podražení. V 17. minutě pak na 2:0 zvýšil Čejka.

Pro další vývoj byla důležitá 27. minuta. Žihadla dokázala využít nekoncentrovanosti Tatry a Čejka s Juráněm během třiceti sekund zajistili hostům už čtyřbrankový náskok. Kopřivnice se pak zlepšila a vypadalo to na chvilku, že by se mohla vrátit do hry. Tomášek s Golou snížili na 2:4, ale definitivní rozhodnutí přinesla pojistka Plachého. V závěrečné části se utkání již jen víceméně dohrávalo.

„Vyhráli jsme podruhé v řadě na ledě silného týmu, navíc v Kopřivnici jsme naplno bodovali teprve jako druzí,“ mohlo těšit trenéra Moravských Budějovic Augustina Žáka.

Branky a nahrávky: 28. Tomášek (Gebauer), 35. Gola (Korec) – 4. Horký (Kliment), 17. Kabelka (Mikeš), 27. Čejka (Kadela), 27. Juráň (Plachý, Peroutka), 39. Plachý (Juráň, Peroutka). Rozhodčí: Held – Kučera, Blažek. Vyloučení: 2:3, bez využití. Diváci: 644. Třetiny: 0:2, 2:3, 0:0. Moravské Budějovice: Jekel – Trnka, Kadela, Veleba, Peroutka, Kabelka, Kliment – Matějka, Lupač, Bulín, Juráň, Horký, Mikeš, Hačecký, Rytnauer, Plachý, Heinrich, Čejka.

Další výsledky 20. kola II. ligy – skupin Jih a Východ: Hodonín – Tábor 5:3, Nový Jičín -Písek 3:2, Orlová – David Servis ČB odloženo.

1. ŽĎÁR N. S. 18 12 2 2 2 91:51 42

2. H. BROD 15 11 0 0 4 71:48 33

3. M. BUDĚJOVICE 17 10 1 1 5 56:42 33

4. Písek 18 6 1 2 9 51:64 22

5. Tábor 18 5 1 1 11 59:78 18

6. D. servis ČB 16 4 0 1 11 57:92 13

7. PELHŘIMOV 18 2 2 2 12 53:84 12