Mohlo za to porušení současného pravidla o počtu zápasů, které může hráč v rámci střídavých startů odehrát za jiný klub.

„Byla to pro nás rána, jsou to ztracené body, ale mýlit je se lidské. Řády se mění každý rok a bohužel v klubu si toho nikdo nevšiml. Až do léta se v řádech hovořilo o polovině sezony, tentokrát to bylo stanoveno na počet zápasů,“ vysvětloval kouč Plamenů Radek Haman a dodal.

„Hlavně kvůli klukům mě to bylo strašně líto. Potřebovali jsme se nastartovat a proti Budějovicím to měl být odrazový můstek. Jenže místo toho jsme o povinné body přišli.“

V sobotu pak Plameny zajížděly na led Valašského Meziříčí. K utkání dorazily vinou dopravní situace na poslední chvíli, přesto po dvou třetinách vedly 4:2. Konečný výsledek? 7:4 pro Valachy!

„Ta kontumace na to žádný vliv neměla, pozdní příjezd svoji roli mohl hrát, ale vymlouvat se na to nechci. Štvou mě ty první tři branky ve třetí třetině, bylo to pro nás kruté,“ postýskl si Haman.