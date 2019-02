Vysočina - Čtvrtfinálová série mezi Pelhřimovem a Žďárem nad Sázavou má zatím jasného vládce. Po domácí výhře 4:0 ovládly Plameny jasně i duel na ledě Spartaku a vyhrály 9:3. V dnešním třetím zápase tak mají mečbol.

Hokejisté Žďáru nad Sázavou vyhráli i třetí souboj s Pelhřimovem. | Foto: Veronika Ostrčilová

Ten má také Hodonín, který i podruhé porazil Moravské Budějovice. Rozhodovaly ale opět až samostatné nájezdy, po kterých nakonec Drtiči vyhráli 3:2.

PELHŘIMOV ŽĎÁR N. S. 3:9

Stav série: 0:2

Domácí zamíchali se složením útoků a v úvodu se to zdálo jako dobrý tah. Ve 2. minutě totiž našel Kubát Hrbatého, a ten střelou nad beton Slámy poslal Spartak do vedení. To ale domácím vydrželo jen 129 vteřin, pak srovnal Kotlík. Navíc v 17. minutě objel branku Štěpánek, naservíroval puk Březinovi, který dostal hosty do vedení.

Ve druhé třetině Žďár zápas rozhodl. Proměnil prakticky všechny šance a domácím udělil lekci z efektivity. Pelhřimov se v zakončení trápil, ve 25. minutě Plachý nedokázal proměnit ani trestné střílení. Ve 49. minutě v pohodě hrající hosté vytáhli skóre už na 1:9, když v oslabení prostřelil Jíru Staněk. Pelhřimovu patřil alespoň závěr zápasu. Góly Martina Hadravy a Bezděka už ale mnoho neřešily. „Jednoduše řečeno, hosté byli lepším týmem. Především dokázali využít každou svoji šanci. Výsledek mě mrzí hlavně kvůli lidem, kteří dnes přišli," prohlásil zklamaný trenér Pelhřimova Martin Meloun.

V šatně hostů bylo pochopitelně veselo. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ale kluci opět ukázali vůli a chuť po útočení a třetinu jsme ještě vyhráli. O výsledku rozhodly dva momenty. Slámou chycené trestné střílení a naše produktivní pětiminutovka ve druhé třetině," poukázal Martin Sobotka.

Branky a nahrávky: 2. Hrbatý (Kubát), 52. Martin Hadrava, 54. Bezděk (Martin Hadrava) 5. Kotlík (Man), 17. Březina (Štěpánek), 25. Doležal (Štěpánek, Březina), 26. Staněk (Kaňka, Ježek), 29. Štěpánek (Jícha, Kunstmüller), 29. Vítek, 31. Štěpánek (Jícha, Březina), 38. Březina (Kunstmüller, Štěpánek), 49. Staněk (Kaňka, Doležal). Rozhodčí: Talpa Dančišin, Mertl. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 700. Třetiny: 1:2, 0:6, 2:1.

Pelhřimov: Čekal Adam, Beneš, Veselý, Kořínek, Štebih, Podlipnik Kubát, Bezděk, Hrbatý Tecl, Plachý, Votápek Martin Hadrava, Marek Hadrava, Suk.

Žďár nad Sázavou: Sláma Staněk, Jícha, Pleva, Doležal, Smejkal, Kolda Plachý, Kaňka, Ježek Kunstmüller, Štěpánek, Březina Man, Kotlík, Vítek.

M. BUDĚJOVICE HODONÍN 2:3 sn

Stav série: 0:2

Dlouho čekali diváci na první branku utkání. Až když už to vypadalo, že se půjde i podruhé do kabin za bezbrankového stavu, fauloval Pometlo a přesilovku využil Pokorný. „Byl to podobný průběh jako v prvním duelu, jen s tím rozdílem, že tentokrát jsme dotahovali my. Hodonín hodně bránil, čekalo se na přesilovky a chyby," konstatoval domácí kouč Rudolf Cakl. „Musím se přiznat, že jsme nečekali, že suverén základní části přijede bránit. Ale zřejmě se poučili z prvního zápasu."

Budějovice obdržená branka nesrazila. Vyrovnaly, a po inkasované brance při vlastní přesilovce totéž dokázaly i zopakovat. Stejně jako v prvním souboji tak přinesly rozuzlení až samostatné nájezdy. A znovu vyhrál Hodonín. „I v nájezdech se projevily zkušenosti jejich hráčů, kteří v takových momentech udrží nervy na uzdě," všiml si Cakl.

Branky a nahrávky: 43. Zahradník (L. Sobotka, Peroutka), 59. Prkna (Pěška) 39. Pokorný (Špok), 52. Špok (Miklík, Kříž), rozh. nájezd Jurásek. Rozhodčí: Pokorný Klouda, Zídek. Vyloučení: 8:9. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 500. Třetiny: 0:0, 0:1, 2:1 M. Budějovice: Boška Sechovec, Prkna, Latner, Peroutka, Zábojník, M. Sobotka, Vlašín Bula, Zahradník, Barták, Kovalský, Jánský, Dostál, L. Sobotka, Pometlo, Pěška, Prokš, Kuřítko, Mikeš.