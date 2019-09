Žďár nad Sázavou - V předposledním přípravném duelu před novou sezonou II. ligy se hokejistům Žďáru povedlo v souboji s Trutnovem otočit tříbrankové manko.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Nedvěd

ŽĎÁR N. S. - TRUTNOV 5:3

Vstup do utkání Plamenům vyšel, jenže co to bylo platné, když si hosté během chvíle vypracovali dvougólový náskok. Kráce po polovině zápasu bylo se žďárskými hokejisty ještě hůř, to když Janoušek zvýšil už na 0:3. Jiskřičku naděje vykřesal tři minuty před druhou sirénou korigující brankou Gregar. Závěrečná dvacetiminutovka přinesla střeleckou smršť domácího souboru. Ve 44. minutě Lojek snížil na rozdíl jediné branky a v závěrečných pěti minutách Plameny góly Bureše, Koldy a Chlubny skóre otočily na konečných 5:3.