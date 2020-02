„Do dnešního utkání jsme nevstoupili špatně, ale hosté posílení posledními čtyřmi vítězstvími a bojující o účast v play-off, přijeli s jasnou taktikou bránit střední pásmo a vyrážet do rychlých protiútoků, což se jim dařilo,“ uznal havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

První třetinu se hrál vyrovnaný hokej. DO vedení šli hosté, kteří dokázali proměnit přesilovou hru. Heinrich poslal puk před bránu, kde ho tečoval bruslí havlíčkobrodský bek a putoval za Holíkova záda. Druhá třetina žádnou branku nepřinesla, a to hlavně zásluhou obou brankářů.

Po necelých čtyřech minutách posledního dějství příze,ní střelou srovnal Třetina. Hosté si vzali vedení za další tři minuty. Následně další dvě šance neproměnili. V závěru zápasu pak dostali domácí výhodu přesilové hry a navíc odvolali brankáře. A tak přišlo vyrovnání. Derby tak šlo do prodloužení, které ale trvalo jen něco málo přes minutu. Puk totiž tečoval Prokš a ten skončil v síti.

„Ve třetí třetině nás nakopla branka na 1:1. Vzápětí hosté potrestali protiútok. Nám se podařilo v hektickém závěru v power-play šest na čtyři vyrovnat. Pak si po střele po buly hosté odvážejí bod navíc,“ řekl Cachnín.

Důležitost bodového zisku pro hosty potvrdil trenér Plamenů Radek Haman. „Utkání nebylo vůbec jednoduché, protože jsme s Havlíčkovým Brodem letos neudělali ani bod. Jsme pod tlakem, abychom se dostali do play-off. V posledních třech zápasech se nám daří mazat bodovou ztrátu na Kopřivnici. Oni sice vyhráli v Novém Jičíně, ale my se musíme koukat sami na sebe. S domácím týmem to bylo velmi důležité utkání. Dovolím si říct, že dva body jsme si zasloužili. Jsem rád za kluky, kteří na hřišti nechali všechno.“

Branky a nahrávky: 44. Třetina (Pospíchal, Kliment), 59. Voříšek (Kulhánek, Třetina) – 12. Heinrich (Pleva), 47. Wasserbauer (Pleva), 62. Prokš (Spálovský). Rozhodčí: Heldl – Kleprlík, Vašíček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 621.

Třetiny: 0:1, 0:0, 2:1 – 0:1.

H. Brod: Holík – Kliment, Semrád, Kulhánek, Dvořák, Pospíchal, Vala, Benák – Musil, Třetina, Přidal – Plachý, Cachnín, Voříšek – Kadlec, Ludvík, Holenda.

Žďár n. S.: Sláma – Kališ, Spálovský, Pleva, Rašín, Lojek – Bureš, Kadleček, Jícha, Gregar, Kovářů, Prokš, Wasserbauer, Chlubna, Adam, Kunstmüller, Heinrich.