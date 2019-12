ŽĎÁR N. S. - KOPŘIVNICE 5:2

Start do utkání měly Plameny jako z říše snů. Už na konci třetí minuty se totiž z prostoru před brankovištěm trefil přesně nad pravý beton gólmana Kopřivnice Kumstmüller a poslal domácí do vedení. V 17. minutě to pro žďárské hokejisty vypadalo ještě lépe, to Kovářů našel v přečíslení dva na jednoho Bureše, který nekompromisně zavěsil. Jenže uběhla sotva půlminuta a Kopřivnice byla zpět ve hře, Fojtík snížil na 2:1.

Další branka padla skoro přesně v polovině zápasu. Kotouče se ujal kapitán Plamenů Pleva a pěknou individuální akcí vrátil domácím dvoubrankový náskok. Ve 35. minutě jej mohl navýšit unikající Knap, ale gólman hostů svůj celek podržel výborným zákrokem.

Definitivní rozhodnutí tak padlo v úvodní pasáži závěrečné dvacetiminutovky. Nejprve ve 44. minutě po individuální akci přidal čtvrtou branku Žďáru Prokš, o tři minuty později našel tentýž hráč krásnou přihrávkou Chlubnu, který už měl poměrně jednoduchou úlohu – 5:1. Domácí se pak bránili několika přesilovým hrám soupeře, v té poslední se hráči Kopřivnice přece jen prosadili, Mach korigoval na konečných 5:2 pro žďárské Plameny.

„Budu se opakovat jako v hodnocení minulých zápasů, ale opět to od nás byl výborný výkon celého mužstva. Nebylo to žádné náhodné vítězství, ale zasloužený zisk tří bodů. Tentokrát jsme byli i střelecky produktivní, což mě samozřejmě moc těší,“ zhodnotil zisk dalších tří bodů kouč Plamenů Radek Haman.

Branky a nahrávky: 3. Kunstmüller (Adam, Pleva), 17. Bureš (Kovářů, Kališ), 30. Pleva (Adam, Kunstmüller), 44. Prokš, 47. Chlubna (Prokš) – 18. Fojtík (Mach), 59. Mach (Suchý, Brodek). Rozhodčí: Dufka - Mikšík, Čelechovský. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Třetiny: 2:1, 1:0, 2:1. Žďár nad Sázavou: Čáp (Sláma) – Pleva, Veleba, Spálovský, Kališ, Koželuh, Lojek, Wasserbauer – Adam, Medek, Kadleček, Prokš, Knap, Chlubna, Gregar, Bureš, Heinrich, Kovářů, Kunstmüller.