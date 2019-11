„Těch aspektů počátečního hledání bylo víc. Udělali jsme některé změny, což s sebou nese pro, ale i proti. Letos se pak hraje historicky nejtěžší skupina, protože posledních sedm sezon právě odtud postupovaly týmy do první ligy,“ vysvětlil kouč Plamenů Radek Haman.

První výhra přišla v derby proti trápícím se Moravským Budějovicím, od té doby jdou výsledky neustále nahoru. V posledních třech zápasech pak Žďár jen vítězil.

„První pětinu sezony si mužstvo sedalo. Bohužel jsme prohrávali zápasy, v nichž jsme paradoxně byli pochváleni za herní projev,“ poznamenal trenér Žďáru, který ocenil přístup svých oveček.

„Bylo to dlouhé čekání, ale těší mě, jak se k tomu kluci postavili a komunikují spolu. Ty poslední zápasy jsme vyhráli fakt týmově, nebylo to o jednom či dvou hráčích, kteří by to sami urvali.“

Hamanovy ovečky jsou jediným týmem, který zdolal dosud suverénní Šumperk.

„Ve hře je ještě spousta bodů, navíc v této soutěži může kdokoliv porazit kohokoliv. Chceme být do šestky, ale bude to hodně napnuté až do konce,“ tuší Haman.

S kým hrají Plameny v nadcházejících týdnech

16. 11. Nový Jičín 17.30

20. 11. ŠUMPERK 18.00

27. 11. Hodonín 18.00

30. 11. KOPŘIVNICE 17.30

4. 12. H. Brod 18.00

7. 12. Opava 17.00

11. 12. M. BUDĚJOVICE 18.00

14. 12. Val. Meziříčí 17.00

Velkými písmeny jsou domácí zápasy hokejistů Žďáru.