Plameny hlásí výraznou posilu, tým těsně před začátkem sezony posílil Štěpánek

Tomu se říká vyztužení ofenzivy. Hokejisté Žďáru nad Sázavou získali těsně před začátkem nové druholigové sezony výraznou posilu do útoku. Minimálně do konce roku by měl dres Plamenů opět oblékat jeho odchovanec Petr Štěpánek.

Minimálně do konce letošního roku by měl útočník Petr Štěpánek oblékat dres žďárských Plamenů. | Foto: archiv Deníku