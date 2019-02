Žďár nad Sázavou – Po předchozích dvou výhrách jely Plameny na sever Moravy dobře naladěné. Jenže už po první třetině, kterou prohrály 0:3, bylo zřejmé, že k bodům bude asi daleko.

Hokejisté Žďáru (v bílých dresech) pykali na ledě Kopřivnice za chyby v defenzivní činnosti. | Foto: Petr Nedvěd

„Paradoxně právě první třetina byla z naší strany v Kopřivnici asi nejlepší. Bohužel jsme ale pykali za chyby. Domácí nastoupili s velkým respektem a pět minut jsme jim prakticky nepůjčili puk. Hráči toho ale nevyužili a po naší hrubce v obraně domácí z první střely na branku otevřeli skóre,“ postýskl si kouč Plamenů Michal Konečný a dodal. „Kdoví, jak by se utkání vyvíjelo, kdybychom šli do vedení my. V oslabení přišel druhý gól, chvíli po něm pak i třetí.“

V prostřední části Plameny dokázaly snížit, jenže to netrvalo ani dvě minuty a inkasovaly počtvrté. „Dali jsme branku na 3:1 a vypadalo to nadějně, bohužel po nedůrazu v obranné činnosti jsme dostali čtvrtý gól. Znovu jsme snížili, ale v závěrečné dvacetiminutovce hráči Kopřivnice výborně bránili, měli jsme velké problémy se dostávat do jejich obranné třetiny, ale také přes střední pásmo. Na druhou stranu jsme hráli málo přímočaře, pořád jsme s kotoučem vymetali rohy kluziště. Do šancí jsme se tak prakticky nedostávali. Zkusili jsme alespoň power-play, ale byla to od nás až velká křeč, což podtrhl pátý gól v naší brance,“ vysvětlil kouč Žďáru.

Na severu Moravy se tak opět potvrdilo, že Plameny mají stále velké problémy s obrannou činností. „Obranná fáze celého mančaftu je hodně špatná, v Kopřivnici to bylo doslova katastrofální. Pokud ji nezlepšíme, budeme mít v play-off velké problémy. Vždyť my pokud nedáme pět nebo šest gólů, tak nejsme schopni vyhrávat, což ale nejde pořád,“ všiml si Konečný.

Plameny nyní čeká domácí dvojzápas. Ve středu na Bouchalky zavítal Písek, v sobotu pod Zelenou horu dorazí Valašské Meziříčí. „Očekává se od nás zisk šesti bodů, jenže Písek už několik kol za sebou neprohrál a Meziříčí nedávno vyhrálo v Havlíčkově Brodě 5:0. Snad už alespoň opět nastoupíme v kompletní sestavě,“ doufá Michal Konečný.