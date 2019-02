Vysočina – Padesátiprocentní úspěšnost zaznamenaly ve 30. kole II. ligy – skupin Jih a Východ celky z Vysočiny. Havlíčkovu Brodu doma proti Šumperku utekl začátek zápasu a následná stíhačka už k bodům nevedla. Naprosto obráceně si počínaly Moravské Budějovice, které o své výhře nad Hodonínem rozhodly v úvodu zápasu. V utkáních žďárských Plamenů a Pelhřimova se v podstatě naplnily papírové předpoklady.

Hokejisté Žďáru nad Sázavou (v černém) si doma v sobotním utkání 30. kola II. ligy proti Orlové s chutí zastříleli. | Foto: Petr Nedvěd

H. BROD – ŠUMPERK 2:3

Utkání se od samotného prvního vhazování hrálo ve vysokém tempu. Hosté přečkali přesilovou hru a v 7. minutě udeřili. Od modré čáry napřáhl Drtil a propálil vše, co mu stálo v cestě. Pak přišla šance Matušíka, ale ten nedal, a tak Šumperk opět trestal. Vorobjev si obhodil Kadeřávka a poslal puk mezi betony. Na konci třetiny si domácí vytvořili tlak, ale vždy je vychytal hostující brankář.

Hned v první minutě druhé třetiny byla Kotlina pořádně opařená. Draci se totiž dostali do tříbrankového vedení, když proměnili přesilovou hru. Ovšem Milfaitovi se podařilo o dvě minuty na to snížit, když uspěl tváří v tvář Halodovi. Nadále přicházely šance na obou stranách, ale branka do konce třetiny už nepadla.

Poslední dvacetiminutovka se nesla v duchu snahy domácích o zvrat ve skóre. Ovšem Haloda byl proti, když zlikvidoval tutovky Kulhánka a Matušíka. Bruslaři následně neproměnili přesilovku. Jiskřička naděje přišla až v poslední minutě zápasu, kdy Voříšek tečoval puk do sítě.

Ovšem to bylo všechno. „Myslím si, že je škoda, že jsme prohráli. Na začátku soupeř hrál organizovaně, potrestal naše chyby dvěma góly. Když jsme se dostali do tempa, tak jsme šancí měli spoustu, ale branku jsme nedali,“ řekl k utkání havlíčkobrodský asistent Martin Meloun.

Branky a nahrávky: 23. Milfait (Voříšek, Matušík), 60. Voříšek (Semrád, Matušík) – 7. Drtil (Sedlák, Antonov), 10. Vorobjev (Čuřík), 21. Sedlák (Čuřík). Rozhodčí: Luděk Pilný – David Urubčík, Ondřej Bohuněk. Vyloučení: 3:4, navíc Třetina (H. Brod) 10 minut osobní trest. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 708. Třetiny: 0:2, 1:1, 1:0. Havlíčkův Brod: Marek – Kopic, Semrád, Kulhánek, Vala, Šmíd, Kadeřávek – Michálek, Třetina, Přidal – Milfait, Matušík, Voříšek – Kuchta, Ludvík, Chlubna – Blinka, Kozlík, Beneš.

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE – HODONÍN 6:3

Sobotní večer s nádechem charity se nadmíru vydařil. Hokejisté Moravských Budějovic měli o motivaci postaráno, při vstřelené brance byli diváci připravení zasypat ledovou plochu plyšáky, které byly určeny pro děti z dětských domovů a nemocnic. Stalo se tak již v 5. minutě, když se před Kubáněm skvěle zorientoval Ferda. To domácí tým neskutečně nabudilo a o minutu později se v plné kráse předvedl první útok, nahrával Rytnauer, pověst střelce potvrdil Horký. Stejná spolupráce zafungovala i o pět minut později, a tak po jedenácti minutách Žihadla drtila Drtiče 3:0.

Horký pak odstartoval divokou pětiminutovku, po které na konci 16. minuty svítilo na ukazateli skóre 4:2. Ve druhé třetině se střelecké manévry uklidnily, ale hosté se začali dostávat do šancí. Dvojnásobnou početní výhodu sice nevyužili, ale krátce po polovině zápasu Hložánek po rychlé akci snížil na 4:3. Navíc Vacek předvedl několik skvělých zákroků. „Měli jsme skvělý vstup do zápasu, ale hloupými chybami jsme soupeře do něj vrátili. Tolik jsme jich za posledních deset utkání dohromady neudělali,“ měl připomínku ke svým svěřencům trenér Augustin Žák.

Ti však dokázali držet otěže zápasu ve svých rukách. Dobře hrající Ferda dokázal navýšit skóre na 5:3 a v závěrečné třetině Žihadla odolávala snaze Hodonína o korekci. V dobrém výkonu pokračoval brankář Vacek, v power-play pak pečetil vítězství Moravských Budějovic Heinrich. „Soupeř měl asi více ze hry, ale my jsme si dokázali vytvořit hodně šancí a ty jsme i proměňovali. Tři body jsou fantastické,“ radoval se Žák.

Branky a nahrávky: 5. Ferda (Kadela), 6. Horký (Rytnauer), 11. Horký (Rytnauer), 15. Kadela (Matějka), 38. Ferda (Kabelka, Lupač), 59. Heinrich (Kabelka) – 12. Růžička (Mikéska), 16. Fisterle (Matula, Růžička), 32. Hložánek (Franek). Rozhodčí: Pokorný – Horký, Roupec. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 713. Třetiny: 4:2, 1:1, 1:0. Moravské Budějovice: Vacek – Trnka, Kadela Peroutka, Kabelka, Kliment, Pospíchal – Matějka, Lupač, Horký, Mikeš, Hačecký, Rytnauer, Čejka, Hrala, Ferda, Heinrich.

PELHŘIMOV – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 0:6

První třetina změnu stavu nenabídla, ale už v ní se hrálo podle not hostů. Valašské Meziříčí bylo častěji u puku, dostávalo se do šancí, ale radost mu kazil velice pozorně chytající Holík. Tomu v 16. minutě navíc přišla na pomoc tyč. I Pelhřimov měl šance, Kohút tváří v tvář na Slováka nevyzrál, přečíslení třech proti jednomu zastavily Vrátného rozpaky. Ve druhé části už zápas nabral jednoznačný scénář. Skóre otevřel střelou od modré Žák, bekhend Dvořáka přinesl posun stavu na 0:2. Favorizovaní hosté se po prvních střeleckých úspěších dostali do herní pohody a zcela ovládli led.

Ve 37. minutě předvedli velmi pohlednou kombinaci a už prakticky do prázdné branky zakončil Brunec. Skóre třetiny podtrhl tečí Hořanský. To rozhodlo, posledních dvacet minut se hrálo už spíše jen pro pořádek. I tak v nich mělo Valašské Meziříčí navrch. Přesilovku využil Dvořák, poslední změnu skóre obstaral střelou do šibenice Pořický. „Zápas jsme si prohráli sami, měli jsme až příliš mnoho vyloučených. Oslabení nám ubrala síly, které nám pak chyběly,“ uvedl trenér Pelhřimova Libor Bezděk.

Branky a nahrávky: 24. Žák (Hořanský), 28. Dvořák (Vaněk, Seidler), 37. Brunec (Dvořák, Holiš), 39. Hořanský (Seidler, Weintritt), 41. Dvořák (Vaněk, Seidler), 47. Pořický (Brunec), Rozhodčí: Čunočka – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 9:5. Využití: 0:1. Diváci: 150. Třetiny: 0:0, 0:4, 0:2. Pelhřimov: Holík – Kříž, Klus, Vrátný, Kažimír, Port, Adam, D. Kasalý, Kaminsky, Kopic, Kohút, Votápek, F. Kasalý, Piš, Hladoník, Kosnar.

ŽĎÁR N. S. – ORLOVÁ 9:1

Plameny od úvodního buly jasně ukazovaly, kdo je favoritem zápasu.V 6. minutě našel Kolda hůl Krupky, který střelou z otočky otevřel skóre zápasu. O dvě minuty později se chytrým zakončením blýskl Čermák. Po dalších gólech Wasserbauera a Čermáka to ve 25. minutě bylo už 4:0. Hráči Žďáru poté vypadli z tempa, Orlová snížila, ale branka Kuřítka je vrátila na správnou cestu. Ve třetí třetině prostřelil gólmana hostů Bureš, po individuální akci a přihrávce od Stehlíka se prosadil Kunstmüller. Přečíslení dva na jednoho proměnil v osmou branku Kovářů, na konečných 9:1 pak skóre uzavřel Čermák, který tak dosáhl hattricku.

Ziskem dalších tří bodů si Plameny upevnily vedoucí příčku tabulky. „Výsledek sice vypadá jednoznačně, tak jasné to však na ledě nebylo. Především za stavu 4:1 nás několikrát výbornými zákroky podržel gólman Sláma. Ve druhé třetině se mi to od hráčů nelíbilo a o přestávce jsem musel notně zvýšit hlas, protože skóre nemuselo být 5:1, ale třeba jen 4:3. V závěrečném dějství už jsme se vrátili k naší hře, od branky na 6:1 působili hráči Orlové hodně odevzdaným dojmem,“ všiml si kouč Plamenů Michal Konečný.

Branky a nahrávky: 6. Krupka (Kolda, Kuřítko), 8. Čermák (Kuřítko, Hort), 21. Wasserbauer (Pleva, Bureš), 25. Čermák (Wasserbauer, Lojek), 39. Kuřítko (Jícha, Kadlec), 41. Bureš (Jícha, Wasserbauer), 47. Kunstmüller (Stehlík, Kadlec), 52. Kovářů (Kuřítko, Wasserbauer), 58. Čermák (Kuřítko, Peslar) – 38. Kovařík (Kropka). Rozhodčí: Král – Kleprlík, Čelechovský. Vyloučení: 6:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 712. Třetiny: 2:0, 3:1, 4:0. Žďár nad Sázavou: Sláma – Kolda, Koželuh, Lojek, Pleva, Hort, Peslar – Kovářů, Prokš, Kunstmüller, Bureš, Kadlec, Čermák, Krupka, Jícha, Kuřítko, Hasoň, Stehlík, Wasserbauer.

Další výsledky 30. kola II. ligy – skupin Jih a Východ: Písek – Kopřivnice 2:8, Tábor – Opava 2:1 sn, David Servis České Budějovice – Nový Jičín 5:4.



Program 31. kola (sobota 12. listopadu): Hodonín – ŽĎÁR N. S., Orlová – Tábor, Opava – David Servis ČB, Nový Jičín – Pelhřimov, Valašské Meziříčí – Písek, Kopřivnice – HAVL. BROD, Šumperk – M. BUDĚJOVICE.