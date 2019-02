Žďár nad Sázavou – Jdeme do finále. Tak by se dalo charakterizovat to, co nyní stojí před hokejovými Plameny. Ještě pět utkání v základní části a přijdou na řadu souboje ve vyřazovací části.

Před hokejovými Plameny jsou rozhodující zápasy základní části letošního ročníku II.ligy. | Foto: Petr Nedvěd

V posledních dvou duelech II. ligy – skupin Jih a Východ se hráči Žďáru představili v domácím prostředí. Nejprve zdolali Písek 4:1, ale zápas to nebyl tak jednoznačný, jak by mohlo napovídat konečné skóre.



„Kvůli nemoci jsem proti Písku nebyl na lavičce, ale podle toho, co mi říkal můj asistent Radek Haman, to byl z naší strany utrápený výkon, nebylo to úplně podle představ. Hodně nás podržel výborným výkonem gólman Sláma. Na druhou stranu však musíme brát v potaz i kvalitu soupeře,“ vysvětloval kouč Plamenů Michal Konečný.



ZAČÁTEK JIM NEVYŠEL



Sobotní souboj s Valašským Meziříčím jeho ovečkám nevyšel, už v 5. minutě svítilo na světelné tabuli nepříznivé skóre 0:2.

„Začátek byl oboustranně výborný, my jsme však vyrobili dvě zbytečné chyby vzadu. Před prvním gólem jsme ztratili kotouč za naší brankou a najednou tam byli tři volní hráči soupeře. Při druhém se pro změnu dva naši obránci nesmyslně pustili do ofenzivy a hostům jsme tak nabídli brejk. Cením si ale toho, že jsme se dokázali vrátit do zápasu a otočili to ještě do konce první třetiny,“ popisoval lodivod Žďáru.

Závěr základní části Žďáru n. S.

9. 2. Nový Jičín 17.00

13. 2. M. BUDĚJOVICE 18.00

16. 2. volný los

23. 2. Tábor 18.00

27. 2. DAVID SERVIS ČB 18.00



Utkání, psaná velkými písmeny, sehrají hráči Žďáru na domácím ledě.

Jeho svěřenci pak vedli už 4:2, jenže Valašské Meziříčí ještě ve druhé třetině vyrovnalo. Po bezbrankovém třetím dějství se šlo do prodloužení, v němž hned v úvodní minutě hosté dosáhli vítězné branky.



„Rozhodly přesilovky, které nám totálně nevyšly. Výkon to od nás nebyl špatný, byli jsme v tlaku, jenže místo toho, abychom za stavu 4:2 zápas rozhodli, tak jsme soupeře pustili do zápasu vlastní nedisciplinovaností,“ oprávněně se rozčiloval Michal Konečný nad tím, že jeho soubor z jedenácti her v početní výhodě využil jen jedinou.



„Dvakrát jsme hráli dokonce přesilovou hru pět na tři, jenže to od nás bylo pokaždé špatně sehrané, resp. se hráči špatně rozhodovali v těch klíčových okamžicích, kdy místo střely přišla další nahrávka. Postupně pak narůstala nervozita v našich řadách a v poslední třetině už to byla z naší strany vyloženě křeč. Jediné, co mě na sobotním utkání potěšilo, bylo nasazení mladíků, kteří nehráli špatně, o čemž svědčí i to, že jsme dokázali nepříznivý vývoj zkraje zápasu rychle otočit. To bylo určitě plusem,“ našel alespoň jedno pozitivum trenér Plamenů.



UMÍSTĚNÍ URČÍ DERBY



Opět se navíc potvrdilo, že defenzivní práce letos není silnou stránkou celku z města pod Santiniho Zelenou horou. „Bohužel dostáváme spoustu branek po naší nedisciplinovanosti. Pořád na tom sice pracujeme, ale nejsme v obranné fázi důrazní, neustále se to opakuje,“ postýskl si Konečný.



Do konce února sehrají Plameny ještě pět utkání, které definitivně rozhodnou, z jakého místa půjdou do play-off. Klíčová budou derby v Havlíčkově Brodě (hrálo se včera po redakční uzávěrce) a proti Moravským Budějovicím.



„Chceme samozřejmě uhrát první místo, protože bychom pak série v play-off neustále začínali doma. Klíčová bude disciplína, ale také důraz před brankou a nasazení hráčů. Pokud toto nezměníme, budeme mít problémy. Když se prakticky od začátku ročníku pohybujeme na prvních dvou místech tabulky, bylo by velkým zklamáním skončit nakonec až třetí,“ burcuje své hráče Michal Konečný.