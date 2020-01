Domácí Plameny začaly derby poněkud nervózně, postupem času se ovšem dostaly do hry a byly favoritovi vyrovnaným soupeřem. Do vedení šli i přesto Bruslaři, v 16. minutě otevřel skóre zápasu Cachnín. Neuplynula však ani minuta, když Spálovský vyslal kotouč před branku Brodu, kde jej Gregar tečoval mezi betony bezmocného gólmana hostů – 1:1. V úplném závěru úvodní dvacetiminutovky pak hokejisty Žďáru podržel výborným zákrokem Čáp.

Prakticky totožná situace jako v první třetině se opakovala hned v úvodu prostřední části. Nejprve rozjásal tábor hostujících fanoušků svojí druhou brankou v zápase Cachnín, odpověď Žďáru však byla ještě rychlejší než v prvním dějství, o 37 vteřin později zařídil po přihrávce Prokše vyrovnání Kunstmüller – 2:2.

Poté se nadějné příležitosti střídaly na obou stranách, potřetí v zápase ale šli do vedení opět hráči Havlíčkova Brodu. Ve 34. minutě se dostali do rychlého přečíslení, střelu Přidala ještě gólman Plamenů vyrazil, puk ovšem do prázdné branky okamžitě doklepl pohotový Třetina.

Veškeré naděje Plamenů na dobrý výsledek vzaly za své během 58 vteřin v úplném závěru druhé třetiny. To se v bleskurychlém sledu gólově prosadili opět Třetina, hned po něm Přidal s Telcem a Bruslaři najednou vedli o čtyři branky - 2:6.

Vstup do závěrečné periody se celku z města pod Santiniho Zelenou horou povedl, ve 43. minutě Prokš ve vlastním oslabení uvolnil Medka, který korigoval na rozdíl tří branek. Hráči Žďáru ožili, dvakrát nebezpečně pálil kapitán Pleva, ale Chaloupek byl pokaždé připraven.

Pět minut před třetí sirénou mohl jiskřičku naděje pro Plameny vykřesat Adam, ale v nadějné příležitosti minul. Bruslaři si tak ze Žďáru po zásluze odvezli tři body.

Branky a nahrávky: 17. Gregar (Spálovský), 23. Kunstmüller (Prokš), 43. Medek (Prokš) – 16. Cachník (Voříšek), 22. Cachnín (Voříšek, Vala), 34. Třetina (Přidal), 39. Třetina (Holenda, Pejchal), 39. Přidal (Třetina, Semrád), 40. Telc (Cachnín, Voříšek). Rozhodčí: Čuňočka - Urubčík, Kleprlík. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. Oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 1:5, 1:0.

Žďár nad Sázavou: Čáp (Sláma) – Kališ, Kadleček, Pleva, Koželuh, Rašín, Spálovský – Wasserbauer, Adam, Medek, Kovářů, Prokš, Jícha, Chlubna, Gregar, Kunstmüller, Heinrich, Bureš.

Havlíčkův Brod: Chaloupek (Nedvěd) – Benák, Semrád, Pospíchal, Krejčí, Vala, Kliment – Cachnín, Tecl, Přidal, Voříšek, Holenda, Třetina, Kuchta, Musil, Ludvík, Pejchal.