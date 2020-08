Dvě třetiny bez branky. Tak vypadalo derby v Kotlině. Bruslaři se střetli se Žďárem, kdy v zápase byli nejlepšími hráči oba brankáři. Plameny pak se štěstím v posledním dějství rozhodli jedinou brankou o svém vítězsví.

Bruslaři už ve třetím zápase nedali ani branku. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Je to třetí zápas, kdy jsme nedali gól. My si vytvoříme šance, které pak prachsprostě zahodíme. Já tomu říkám vraždy. Bez gólu se hrát nedá. To, co my dokážeme nedat, je hrozné. Pak uděláme nějaké chyby dozadu. Gólman byl fantastický, ale pokud nebudeme dávat góly, tak nemůžeme vyhrávat. To je alfa a omega hokeje,“ posteskl si havlíčkobrodský trenér Michal Konečný.