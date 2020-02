SÁDEK – LÍSEK 14:3

Branky a nahrávky: Stoček 6, Imramovský 3, Dvořák 2, Pošvic 2, Radiměřský (Imramovský 4, Ptáček 3, Dvořák 2, Hrnčíř 2, Stix, Radiměřský, Pošvic) – Kašuba 2, Majtner. Třetiny: 2:2, 6:1, 6:0. Nejlepší hráči: Imramovský – Kašuba. Stav série: 1:0.

STRACHUJOV – ZELENÁČI 6:2

Branky a nahrávky: Ročárek 3, Vacek, Vetešník, Bednář (Hejtmánek, M. Jun, Novotný, Vacek) – Černý, Chmelíček (Blecha, Chocholáč ml.). Třetiny: 2:2, 3:0, 1:0. Nejlepší hráči: Ročárek – Matoušek. Stav série: 1:0.

BYSTŘ. SOKOLI – TRPÍN 10:4

Branky a nahrávky: Unzetitig 4, Petr 2, Sís, J. Svoboda, Marek Svoboda, Martin Svoboda (Sís 2, Jedlička 2, V. Svoboda 2, Marek Svoboda 2 Michal Svoboda, Martin Svoboda) – Bílek, Lorenc, Prudký, Sotona (Sotona 2, Lorenc). Třetiny: 4:0, 3:2, 3:2. Nejlepší hráči: Unzeitig – M. Břenek. Stav série: 1:0.

V. K. Ž. – PÍSEČNÉ 5:8

Branky a nahrávky: T. Sedler 2, Šejnoha, Šmída, Skalník (Preisler, V. Sedler ml., T. Sedler) – Zbytovský 2, R. Sklenář 2, Flek, Jíra, V. Pokorný, Prudký (Pospíšil 3, Zbytovský 2, Z. Sklenář, R. Sklenář). Třetiny: 4:2, 0:5, 1:1. Nejlepší hráči: T. Sedler – Zbytovský. Stav série: 0:1.

1. LIGA

KOROUŽNÉ – ROŽNÁ 4:12

Branky a nahrávky: Bartoň 2, Haška, Humpolík (Macinský 2, Kintr) – Soudek 4, Vyžrálek 3, Hanus 2, Doucek, Pavel Sýkora, T. Sýkora (P. Kučera 4, Trávníček 3, Hanus, Korbička, Pavel Sýkora, T. Sýkora, Vyžrálek). Třetiny: 0:3, 2:4, 2:5. Nejlepší hráči: Bartoň – Soudek.

MAOŘI – NYKLOVICE 6:3

Branky a nahrávky: Malimánek 2, Jinek, Sáblík, Teplý, Zavadil (Zavadil 2, Solař 2, Malimánek, Teplý) – J. Skalník, V. Pachovský, Dufek (M. Dostál, V. Pachovský, Novotný). Třetiny: 2:2, 1:0, 3:1. Nejlepší hráči: Novotný – P. Pachovský.

OPAJDA – BOLKS 1:7

Branky a nahrávky: Střešňák (P. Hájek) – V. Krytinář 2, S. Balák, J. Krytinář, Tálský, K. Vojta, Voneš (S. Balák, Klusák, Kvasnica, K. Vojta). Třetiny: 1:3, 0:3, 0:1. Nejlepší hráči: nikdo – V. Krytinář.

NOVÁ VES – PIKÁREC 11:3

Branky a nahrávky: Horký 5, Kejda 3, Vojtěch 2, F. Hudec (Horký 3, Vojtěch 2, Kejda 2, Havlát, Hatlák) – Kovář 2, J. Broža (M. Krejčí, Jindřich Vařejka). Třetiny: 5:0, 2:2, 4:1. Nejlepší hráči: Horký – Kovář.

1. Nová Ves 14 13 0 0 1 111:46 39

2. Opajda 14 11 0 1 2 91:51 34

3. Bukov 13 8 1 0 4 58:29 26

4. Pikárec 13 7 0 0 6 55:62 21

5. Nyklovice 14 5 1 1 7 71:60 18

6. Bolks 13 4 2 1 6 51:53 17

7. Rožná 13 5 0 1 7 75:77 16

8. Maoři 13 3 0 0 10 49:75 9

9. Koroužné 13 0 0 0 13 27:135 0

Program čtvrtfinále Extraligy a 16. kola 1. ligy (pátek 7. – neděle 9. února): Zelenáči – Strachujov (pá, 21.15), Nyklovice – Bukov (so, 11.00), Rožná – Maoři (so, 13.00), Písečné – V. K. Ž. (so, 15.00), Lísek – Sádek (so, 20.00), Bolks – Nová Ves (ne, 16.00), Pikárec – Koroužné (ne, 18.00), Trpín – Bystř. Sokoli (ne, 20.00).