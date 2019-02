Vysočina - Šest bodů. Tolik si na své konto připsaly týmy z Vysočiny v devátém kole druhé hokejové ligy. Zasloužil se o to Pelhřimov, který rozstřílel Kolín a Chotěboř, která porazila Jindřichův Hradec. Žďár a Moravské Budějovice zaznamenaly porážku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv/Deník

KOLÍN PELHŘIMOV 3:8

Spartaku se letos nedaří doma, ale na ledě soupeřů hraje fantasticky. V první čtvrtině získal osm ze dvanácti možných bodů. V Kolíně k vítězství vykročil razantně, do vedení ho poslal už v 1. minutě Jelínek. O druhý gól se postaral Votápek, a i když pak domácí snížili, Kubátova trefa naznačila pohodu hostů. Ve druhé části střílel do černého jen Pelhřimov a skóre narostlo na 1:6. „Nebylo to tak jednoznačné utkání, Kolín měl stejný počet šancí jako my, ale rozdíl byl v kvalitě brankářů. Náš Čekal podržel, domácí gólmani nechytili skoro nic," vysvětlil trenér Spartaku Martin Meloun. Poslední dvacetiminutovka už se hrála víceméně z povinnosti.

Branky a nahrávky: 17. Jankovský (Ježek, Cerk), 56. Malý (Kadlec), 58. Šafránek (Nedbal) 1. Jelínek (Bezděk), 12. Votápek (F. Kasalý), 20. Kubát (Martin Hadrava, Marek Hadrava), 27. Votápek (Suk), 35. Hrbatý (Martin Hadrava), 38. Kubát (Hadrava), 44. Tecl (Plachý), 56. Plachý (Tecl, Bezděk) Rozhodčí: Vokřál Marek, Rybáček. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 650. Třetiny: 1:3, 0:3, 2:2. Pelhřimov: Čekal Jelínek, Adam, Veselý, Štebich, D. Kasalý, Tobola Tecl, Plachý, Hrbatý Bezděk, Kubát, Marek Hadrava Votápek, Martin Hadrava, F. Kasalý Suk.

CHOTĚBOŘ J. HRADEC 4:3

Chotěbořským Lvům se povedl vstup do zápasu, když se ve 12. minutě dostali do vedení. Z rohu kluziště našel Půlpán před brankou Bridu 1:0. Z vedení se domácí neradovali ani půl minuty, když vyrovnával Skokan. Přesto šli do kabiny spokojenější domácí zásluhou Kapce. Potom se hrál vyrovnaný hokej. Ve druhé třetině vyrovnal Mazanec, ale tři minuty před druhou sirénou se trefil chotěbořský Blažek 3:2. V poslední části vyrovnával Pekárek a rozhodnutí zápasu přišlo dvacet sekund před koncem z hole Kesnera. Chotěboř se tak dočkala vítězství před vlastním publikem.

Branky a nahrávky: 13. Brida (Půlpán), 16. Kapec (Šíma), 37. Blažek (Koželuh, Procházka), 60. Kesner (Kapec) 13. Skokan (Mařík), 21. Mazanec, 43. Pekárek (Matějak). Rozhodčí: Karel Novák, Potůček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 300. Třetiny: 2:1, 1:1, 1:1. Chotěboř: Dusík Koželuh, Procházka, Diviš, Šíma, Sobotka, Zítka, Fibikar, Heřmanský Brychta, Blažek, Půhoný, Kesner, Kapec, Hospodka, Vlček, Hemský, Havelka, Brida, Půlpán, Havelka.

ŽĎÁR N. S. HODONÍN 4:7

Hokej jako řemen. Suverénně nejofenzivnější tým soutěže potvrdil, proč dal v posledních zápasech šest, devět, sedm a sedm branek. A na sedmičce se „zasekl" i tentokrát, nutno však podotknout, že domácí Plameny byly Hodonínu více než vyrovnaným partnerem.

V první třetině na sebe oba soupeři vlétli jako uragán, diváci si lepší hokej mohli přát jen stěží. Jenže střelci se teprve hledali, což mohlo mrzet zejména trenéra domácích. Solidně zaplněné Bouchalky sice gól neviděly, pořádně zakřičet si však mohly ve zbytku zápasu měrou vrchovatou. Ve druhém dějství Žďár neustále dotahoval, a když na začátku poslední dvacetiminutovky konečně strhl vedení na svou stranu kapitán Plachý, hala expolodovala nadšením. Hodonín se ale letos neporáží každý den. Už za dvě minuty Plameny po přesilových hrách prohrávaly, a když Drtiči potrestali i další dvouminutový trest, bylo hotovo. „Chléb se lámal v přesilových hrách. O jejich kvalitě jsme věděli, ale to, co dnes Hodonínští předvedli, bylo naprosto zlomové. My se ale nemáme za co stydět, hráči podali velmi solidní výkon," kvitoval skvělý hokej kouč Martin Sobotka.

Branky a nahrávky: 23. Kaňka (Man, Ježek), 29. Hron (Dítě), 39. Kaňka (Plachý), 43. Plachý (Březina, Kaňka) 21. Popela (Kříž, Pokorný), 28. Jurásek (Peš), 35. Špok (Kříž), 44. Stejskal (Peš, Jurásek), 45. Skočovský (Špok), 48. Stejskal (Kučera, Jurásek), 58. Kříž (Červenka, Špok). Rozhodčí: Talpa. Vyloučení: 10:8, navíc Smejkal (Žďár nad Sázavou) 10 minut. Využití: 1:5. Diváci: 709. Třetiny: 0:0, 3:3, 1:4. Žďár nad Sázavou: Opršal Smejkal, Kolda, Pleva, Beneš, Střecha, Staněk, Jícha Ježek, Vítek, Man Březina, Hron, Dítě Kunstmüller, Kaňka, Plachý Kočan

T. BRNO M. BUDĚJOVICE 3:1

Žihadla nezahájila třízápasovou šňůru na venkovních kluzištích šťastně a v Brně prohrávala už od sedmé minuty. I v dalším průběhu byla Technika lepší a hosté hrozili pouze v přesilovkách, nebo z rychlých brejků. Přes množství šancí, které si domácí vypracovali, však udeřilo na druhé straně, když se v 50. minutě trefil Müller. Tři body ale nakonec zůstaly v Brně. V 58. minutě totiž znovu dostal Techniku do vedení Mráz a tentýž hráč poté pečetil do prázdné brány. „Neměli jsme tolik šancí, ale odehráli jsme dobrý zápas. Technika má velice kvalitní mužstvo, což také dokázala, a myslím si, že si vítězství zasloužila," zhodnotil trenér Rudolf Cakl.

Branky a nahrávky: 7. Šedý (Bilčík), 58. Mráz (Látal, Bělohlávek), 60. Mráz (Bělohlávek) 50. Müller. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Třetiny: 1:0, 0:0, 2:1. Moravské Budějovice: Boška Bulička, Sechovec, Kún, Prkna, Perutka Vlašín, Latner Bula, Zahradník, Křenek, Barták, Kovalský, Jánský, Kundela, Dostál, M. Sobotka, Kadlec, Telesz, Müller, L. Sobotka