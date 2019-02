Vysočina - Parádní kousky se povedly hokejistům Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou. Spartak na svém ledě zdolal vedoucí tým skupiny, Plameny dokázaly zvítězit po dvou letech u Vajgaru. Oba týmy si tak zároveň připsaly první výhru v ročníku. Naopak Moravské Budějovice ani Chotěboř recept na své soupeře nenašly a z ledu odešly s prázdnou.

J. HRADEC ŽĎÁR N. S. 3:4

Plameny vstoupily do zápasu stejně jako v Břeclavi rychlým gólem Kotlíka, kterému naservíroval puk Man.

Skórovat poté mohly hned několikrát obě strany, ale na další trefu se čekalo až po úvodním buly druhé části. Vítkovu ránu ještě Kubeš vyrazil, nekoncentrovaná obrana si však nepohlídala dorážejícího Střechu a bylo to 0:2. Ještě větší zděšení otřáslo domácími fanoušky, když Hron šťastně zvýšil na rozdíl tří branek. Bezchybný Opršal Žďáru dodával i nadále klid, jenže místo s přehledem zvládnuté třetí části si všichni hosté užili ještě pěkné nervy.

Ve 47. minutě snížil Šachl a dva slepené góly v 55. minutě inkasované během 23 vteřin posadily Vajgar na koně. Jindřichohradecký Tupý pak zaskočenému Žďáru daroval špatným vyhozením přesilovou hru, kterou nenápadnou střelou zužitkoval Jiří Dítě. „Jsem rád, že se nám podařilo zlepšit vstupy do třetin. Na druhou stranu se nám ani dnes nevyhnul takový ten náš výpadek, kdy za pár minut dostaneme tři góly. Z parádního náskoku bylo rázem obrovské drama. Musím ale u mužstva vysoko ocenit, že se z toho nepoložili," zhodnotil duel pro žďárský web trenér Martin Sobotka.

Branky a nahrávky: 47. Šachl (Procházka), 55. Mazanec (Šachl), 55. Dvořák (Záhora) 2. Kotlík (Man), 21. Střecha (Vítek), 35. Hron (Ježek), 56. Dítě (Hron). Rozhodčí: J. Pražák M. Kreuzer, J. Mertl. Vyloučení: 8:8. Využití: 0:1. Diváci: 525. Třetiny: 0:1, 0:2, 3:1. Žďár nad Sázavou: Opršal Pleva, Staněk, Kolda, Beneš, Jícha, Šír, Střecha, Smejkal Man, Kotlík, Kunstmüller, Hron, Kaňka, Ježek, Dítě, Vítek, Fúzik, Šimon, Slavík.

BRNO CHOTĚBOŘ 7:1

Hosté mohli v Brně pouze překvapit, ale to se jim nepovedlo. Výborně chytající gólman Zvolánek pustil první branku až v šestnácté minutě zápasu. Chotěbořští Lvi byli stále pod zámkem domácích. Tlak vyústil dalšími dvěma brankami do konce první třetiny. Ve druhém dějství se obraz hry nezměnil a Technika přidala další dvě branky, a pro hosty se schylovalo k pěknému debaklu. Čestný úspěch Lvů přidal ve 47. minutě Koželuh, ale branky Sedláčka a Česneka dali konečnou podobu výsledku 7:1.

Branky: 16. Bělohlávek, 18. Rajnoha (Bilčík, Strýček), 20. Benýšek (Česnek), 26. Česnek (Benýšek, Mráz), 35. Rajnoha (Habrovec), 49. Sedláček (Rajnoha, Mráz), 53. Česnek (Benýšek, Šedý) 47. Koželuch (Fila, Kesner). Třetiny: 3:0, 2:0, 2:1. Chotěboř: Zvolánek Vank, Koželuh, Fibikar, Bělohlávek, Diviš, Brichta, Blažek Křišťan, Kubišta, Dolinský, Hospodka, Fila, Kapec, Vlček, Kesner, Varga, Hemský.

PELHŘIMOV HODONÍN 4:3

V nedobré situaci byl před zápasem pelhřimovský Spartak. Potřeboval nutně vyhrát, aby se odlepil ode dna tabulky, ale na druhé straně stál její lídr. Pelhřimovští přesto opanovali první třetinu a brzy je dostal do vedení Tecl. „Gól nám hodně pomohl. Získali jsme sebevědomí, hráli jsme pak uvolněněji," prohlásil jeho střelec a kapitán týmu. Hosté v polovině zápasu vyrovnali, ale jako odpověď posloužila trefa Jelínka, pro něhož to byl první gól v pelhřimovských barvách. Spartak hrál značnou část druhé třetiny v přesilovce, ovšem nedisciplinovanost hostů potrestat nedokázal. Navíc ve 39. minutě srovnal v oslabení Pokorný. Poslední dvacetiminutovka ale přinesla radost do tábora červenobílých. Tříbodový zisk mu zajistili Martin Hadrava a Bezděk. „Tlak Hodonína v závěru byl velký, ale bojovností jsme to udrželi. Je to pro nás velmi cenné vítězství," nechal se slyšet kouč Pelhřimova Martin Meloun.

Branky a nahrávky: 6. Tecl (Hrbatý, Plachý), 32. Jelínek (Votápek, Martin Hadrava), 49. Martin Hadrava (Adam), 52. Bezděk (Kubát) 29. Kuba (Medřický), 39. Pokorný (Peš), 58. Stejskal (Ščastný). Rozhodčí: Kareš Klouda, Křivohlavý. Vyloučení: 9:10, navíc Medřický (Hodonín) 5 minut a do konce. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 310. Třetiny: 1:0, 1:2, 2:1. Pelhřimov: Čekal Zelený, Rašner, Adam, Veselý, Tobola, Jelínek Tecl, Plachý, Hrbatý Kubát, Bezděk, Marek Hadrava Martin Hadrava, Votápek, Filip Kasalý (40. Pelán).

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE NYMBURK 2:3

Smolné utkání odehráli v neděli hokejisté Moravských Budějovic. Po většinu zápasu sice byli lepší, individuální chyby v obraně však rozhodly o tom, že si tři body nakonec odvezli bojovníci z Nymburka. Ti přitom přijeli k utkání ve čtrnácti hráčích a zápas dohrávali ve dvanácti statečných.

Domácí přitom vstoupili do utkání aktivně. Měli několik vyložených šancí, proměnit však nedokázali ani trestné střílení. „Musíme zlepšit koncovku, bylo neuvěřitelné, co jsme tam dokázali spálit," mrzelo trenéra Žihadel Rudolfa Cakla.

Ve druhé části dokázali jít domácí zásluhou Sobotky a Dostála dvakrát do vedení, ale v obou případech hosté okamžitě srovnali. V závěrečném dějství pak zatloukl poslední hřebíček do rakve druholigového nováčka Sirotek. „Jednoznačně jsme ztratili body. Soupeř přijel jenom bránit, hrát na brejky a jeho taktika mu stoprocentně vyšla. Udělali jsme vzadu hrubé chyby, které soupeř trestal," zlobil se Cakl.

Branky a nahrávky: 30. Sobotka (Dostál), 36. Dostál (Kundela) 31. Dvořák (Knesl), 38. Martinec (Knesl), 42. Sirotek (Sedlák). Rozhodčí: Pokorný Klouda, Samuel. Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 395. Třetiny: 0:0, 2:2, 0:1. Moravské Budějovice: Kousal Bulička, Sechovec, Novák, Kún, Vlašín, Hrbáček Bula, Zahradník, Křenek Barták, Kovalský, Jánský Kundela, Dostál, Sobotka Prokš, Kadlec, Pěška.

Zbývající výsledek: Kolín Břeclav 7:5.

Příští kolo, středa 3. 10.: Hodonín Jindřichův Hradec, Nymburk PELHŘIMOV, CHOTĚBOŘ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Kolín, Břeclav Technika Brno.