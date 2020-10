Pavle, jak těžké bylo být v karanténě tak dlouhou dobu?

Bylo to těžké. Bohužel, někteří z nás to měli déle, jelikož druhé testy měli pozitivní. A já byl jedním, kdo ten průběh měl trochu těžší. Do tréninku jsem se zapojil až v pondělí, někteří kluci mohli už v pátek.

Koronavir vás tedy nešetřil?

Měl jsem to asi dvanáct dní, hlavně tu dušnost. V bytě jsem udělal pět kroků, a zadýchal se, jako kdybych uběhl sto metrů. Doufám, že teď jsem imunní a bude chvíli klid. I když si myslím, že to tady nějakou dobu bude a musíme si na to zvyknout.

Když už jste se sešli a měli začít trénovat, přišla stopka od vlády. Jaká byla vaše reakce?

Je to velmi frustrující, jelikož je to naše živobytí a zároveň nás to baví, na hokej se těšíme. A tahle pauza je opravdu hodně dlouhá. Už jsme si s klukama říkali, že je dobře, že se to zase rozjede. Ale bohužel.

A co nyní. Máte nějaké individuální plány od trenérů?

Plány nemáme, jsme profi hráči, každý ví, co mu vyhovuje a každý se udržuje tím svým způsobem.

Vy sám osobně se připravujete jak, děláte nějaká speciální brankářská cvičení?

Já si házím tenisáky, hlavně jsou to cvičení na reakci. Posiluji břicho, dělám rotační cvičení, protože to je u nás brankářů hodně důležité.

A co běhání a nabírání objemu, to oproti svým kolegům v poli tolik nepotřebujete, v tom to asi mají spoluhráči těžší.

Ale to platí i pro mě, já také potřebuji fyzičku. Ale hlavně je to o síle. Bohužel si nemůžeme jít zacvičit ani do posilovny, což je škoda. Maximálně může člověk dělat něco doma, ale to není stejné.

Ani do haly nemůžete. Zajdete si třeba s někým na venkovní hřiště, aby si na vás vystřelil a vy si zachytal?

Bohužel, momentálně skrz počasí, to moc nejde. Od úterý je strašná zima, a víc než polovina hráčů není ani z Třebíče. Ale s několika klukama se zkoušíme domluvit, že bychom si šli v pár lidech ven zacvičit. Bylo by to lepší, i psychicky by nám to pomohlo a přivedlo na jiné myšlenky.

Bude pro vás náročné se vrátit na led po tak dlouhé pauze?

Těžké to budou mít všichni, nejen náš tým. Všichni mají stejné podmínky, nikdo netrénuje, nehraje. Ale soupeři možná budou po té pauze o něco lépe připraveni, protože odehráli více zápasů. My máme jen dva. Tohle je pro ně maličké plus, ale zase tak velký rozdíl to nebude. Věřím, že se do toho brzy dostaneme.

Asi se shodneme, že to celkově bude náročná sezona.

Bude to pro každého náročné. Nejen pro nás hokejisty je to těžké, ale i pro normální lidi. Vše se pozastavuje, zavírá, někteří budou mít třeba i finanční problémy. Dnešní doba je zlá, a to platí i pro nás sportovce. Snad to brzy skončí a začne se zase hrát.