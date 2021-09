Prvním kolem byla o víkendu rozehrána hokejová Krajská liga mužů Vysočina. Devíti vstřelenými brankami do ní vstoupili hokejisté z Moravských Budějovic. Problémy naopak řeší Spartak Velká Bíteš, který musel svůj úvodní zápas odložit kvůli nedostatku hráčů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.