Ten v nedávno skončené sezoně nasbíral rovných čtyřicet kanadských bodů za 14 gólů a 26 asistencí. Jen o jeden méně než o rok dříve. Jenže v sezoně 2020/2021 na to potřeboval jen 53 zápasů, nyní jich odehrál bezmála osm desítek.

Proto nebyl nikterak nadšený. „Některé zápasy mi vyšly lépe, jiné zase hůř. Čtyřicet bodů za takové množství zápasů je málo. Ta očekávání, nejen moje, byla rozhodně větší,“ uznal Nečas.

Z týmového pohledu ovšem mohl být s úvodní částí sezony spokojený. Carolina totiž v základní části zvítězila v Metropolitní divizi. „Pokud jde o naše týmové výkony, tam to docela šlo. Naopak z toho osobního už jsem nebyl tolik spokojený,“ zopakoval.

V úvodním kole play-off pak Carolina vyřadila Boston 4:3 na zápasy. V dalším kole už ale stejným výsledkem nestačila na New York Rangers a sezona pro ni skončila. „Základní část nám vyšla výborně. Jenže co je to platné, když tam, kde se to počítá nejvíce, v bojích o Stanley cup, se nám moc nedařilo,“ postýskl si.

V obou sériích platilo, že Carolina vítězila pouze ve vlastním prostředí. Výjimkou byl sedmý duel série proti Jezdcům, který New York drtivě vyhrál 6:2. „Klíčovým faktorem byly přesilovky, které play-off rozhodují. Zatímco my se v nich trápili, soupeři je dokázali využívat. Navíc bez vyhraného utkání venku se těžko v sérii vítězí,“ přemítal.

Českému útočníkovi nyní skončil nováčkovský kontrakt. Bude dál oblékat dres Caroliny? „Carolina na mě vlastní práva, chtěl bych v týmu pokračovat. Novou smlouvu ještě nemám, ale věřím, že zde zůstanu,“ řekl.

A jak si odpočinul po náročné sezoně? „Byli jsme s přítelkyní týden na Maledivách. Byl to výborný relax, jen jsme se opalovali a potápěli, moc se mi to líbilo,“ usmíval se Nečas.