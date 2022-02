Zápas nabídl hodně bláznivý úvod, vždyť krátce po polovině první třetiny viděli diváci už šestou branku – 4:2.

V prostřední části se hosté dotáhli na rozdíl jediného gólu, ale poslední třetina už opět patřila hráčům Dukly. Ti tak brali tři body po vítězství 7:4.

OBRAZEM: Jen kousek od triumfu! Nové Veselí ve finále poháru nestačilo na Plzeň

To utkání Horácké Slavie Třebíč na ledě pražské Slavie bylo na góly mnohem chudší. Na první branku se čekalo až do závěru prostřední části, v níž dostal Pražany do vedení Žejdl.

Ani v závěrečné dvacetiminutovce se hostům před brankou soupeře nedařilo. Naopak, pojistku v závěru přidal Knotek – 2:0.

JIHLAVA - BENÁTKY NAD JIZEROU 7:4

Branky a nahrávky: 3. Eliáš (Havránek, Seman), 7. Helt (Zeleňák, Zadražil), 11. Kowalczyk (Skořepa, Peš), 12. Harkabus (Zadražil, Helt), 44. Skořepa (Mareš, Seman), 47. Cachnín (Peš, Helt), 58. Illéš (M. Zadražil, Menšík) – 6. Pabiška (Kolmann, Dlouhý), 9. Gajda (Dušek, Špaček), 28. Jansa (Kolmann), 60. Wiencek. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:1. Třetiny: 4:2, 0:1, 3:1. Dukla Jihlava: Wolf – Bilčík, Mareš, Kowalczyk, Matějíček, Kachyňa, Zeleňák, Eliáš – Čachotský, Skořepa, Peš – Harkabus, Zadražil, Helt – Cachnín, Juda, Illéš – Havránek, Menšík, Seman.

SLAVIA PRAHA - TŘEBÍČ 2:0

Branky a nahrávky: 38. Žejdl, 57. Knotek (Kafka, Všetečka). Rozhodčí: Pilný, Šudoma – Beneš, Komínek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:0. Diváci: 626. Třetiny: 0:0, 1:0, 1:0. Horácká Slavia Třebíč: Jekel – Mlčák, Hunkes, Forman, Furch, Poizl, Tureček, Popela – Vodný, Bittner, Psota – Šťovíček, Nedvídek, Střondala – Meluzín, Michálek, Sklenář – Krliš, Gajarský, Lang.