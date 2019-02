Jihlava, Žďár nad Sázavou – O dodatečný postup do play-off stále bojují extraligoví hokejoví dorostenci Dukly. Jihlavský výběr si v prvním letošním utkání a derby s posledním Žďárem brousil zuby na kompletní bodovou sbírku, jenže po suverénních šedesáti minutách přišla porážka v prodloužení. A to zamrzelo.

EXTRALIGA ST. DOROSTU: JIHLAVA – ŽĎÁR 9:2

Domácím hodně pomohl skvělý vstup. Broža otevřel skóre už v 2. minutě, po chvíli pálil do černého i Báťa. Jihlava měla hru v moci a druhou třetinou to jen potvrdila. Hosté nevěděli, kam dřív skočit a nárůst skóre tomu odpovídal. Po čtyřiceti minutách to bylo už 8:0 pro Jihlavu!

Třetí část ale Dukle nevyšla podle představ, prohrála ji 1:2, a to samé se dá říci i o prodloužení, ve kterém se bojovalo o bonusový bod. Ten získali zlepšující se hráči Žďáru.

„Začali jsme dobře a dvě třetiny jsme byli jednoznačně lepším týmem. Po dvou třetinách se opět objevila taková ta česká hlava, kdy jsme poslední třetinu vypustili a prohráli ji v poměru 1:2. Tento přístup se nám přenesl i do prodloužení, ve kterém Žďár získal bonusový bod. Chválíme kluky za dvě třetiny, ale počítali jsme se čtyřmi body, proto jsme trošku zklamaní,“ hodnotí na webu Dukly kouč Štěpán Moravec.

Branky a nahrávky: 2. Broža (Melenovský, Matějíček), 8. Báťa (Broža, Sapík), 26. Broža, 28. Broža (Jungwirth), 32. Adam (Pigl, Melenovský), 34. Zdarsa (Port, Bulík), 38. Kravec (Adam, Báťa), 40. Pavelec (Sapík), 51. Pavelec (Štorek, Bulík) – 42. Staněk (Sochor), 53. Polodna (Pelikán, Staněk), 65. Sopotnik (Polodna, Pelikán). Rozhodčí: Maršálek – Kráľ, Kučera. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 105. Střely na branku: 57:19. Průběh utkání: 8:0, 8:1, 9:1, 9:2. Dukla Jihlava: Maláč (41. Švec, 61. Maláč) – Matějíček, Adam, Hrbek, Sapík, Port, Vranka, Šabatka – Pigl, Melenovský, Jungwirth – Broža, Pavelec, Bulík – Kravec, Zdarsa, Báťa.

1. Ml. Boleslav 24 10 2 1 11 88:89 45

2. H. Brod 23 10 0 1 12 76:97 43

3. Č. Budějovice 24 10 2 2 10 80:104 40

4. JIHLAVA 23 7 2 1 13 79:70 38

5. Tábor 23 7 0 2 14 77:115 32

6. Žďár n. S. 23 1 0 1 33:179 9