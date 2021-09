Ve třetí třetině pak spustil celek z Vysočiny doslova kanonádu. Šťastnou druhou branku přidal Vodný, za tři minuty zakončoval do prázdné branky Dočekal a minutu před koncem uzavřel skóre Krliš – 0:4.

Naplno bodovali v první lize taktéž hokejisté Třebíče. Ty dostal na ledě Havířova po bezbrankové první třetině bekhendem do vedení Michálek.

V závěrečné dvacetiminutovce hokejisté Dukly pozorně bránili a celek z Valašska nepustili do vyložené příležitosti. Definitivní pojistku na zisk tří bodů pro Jihlavu dal při power-play zakončující Havránek.

V prostřední části měli domácí hráči výhodu několika přesilových her, využili ovšem až tu poslední. Necelé dvě minuty před druhou sirénou se prosadil dorážející Seman – 2:0.

Dukla měla výborný vstup do zápasu, už po necelých třech minutách otevřel po rychlém přečíslení skóre zápasu Brož. Také hráči Vsetína měli své šance, ovšem Žukov byl bezchybný.

Středeční druhé kolo Chance ligy bylo premiérové pro hokejisty jihlavské Dukly. Ti totiž měli v úvodním dějství naší druhé nejvyšší soutěže volno. A byl to vydařený vstup do ročníku, Jihlava zdolala nebezpečný Vsetín 3:0. Hokejisté Třebíče si vedli ještě o něco lépe. Z ledu Havířova totiž dovezli tři body za výhru 4:0.

