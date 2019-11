Jako první se v sobotním utkání prosadily domácí Plameny, ve 13. minutě využil přesilovou hru Kovářů – 1:0. V prostřední části mohl zvýšit Chlubna, gólman Daňa jej ale vychytal. Ve 27. minutě bylo vyrovnáno, z dorážky se prosadil Peterka. Nerozhodný stav ovšem netrval dlouho, už o tři minuty později vrátil domácím barvám vedení Spálovský.

V poslední periodě viděli diváci na Bouchalkách šest branek, hned čtyři z nich skončily v brance Opavy. Na další trefu Kovářů reagoval ranou od modré Ševěček, už o půl minuty později ovšem vrátil Plamenům dvoubrankové vedení Spálovský. V 50. minutě propálil Čápa Cihlář a vypadalo to na drama. To se ale nekonalo. V 57. minutě Žďár uklidnil Knap, pojistku do prázdné přidal kapitán domácích Pleva.

Branky a nahrávky: 13. Kovářů (Bureš), 30. Spálovský (Medek, Kadleček), 42. Kovářů (Bureš, Heinrich), 46. Spálovský (Bureš, Kovářů), 57. Knap (Kadleček, Medek), 60. Pleva (Bureš, Čáp) – 27. Peterka (Cihlář, Hendrych), 45. Ševěček (Wolf, Černý), 50. Cihlář (Wolf, Černý). Rozhodčí: Blaha - Kučera, Blažek. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 459. Třetiny: 1:0, 1:1, 4:2. Žďár nad Sázavou: Čáp (Sláma) – Kališ, Koželuh, Pleva, Wasserbauer, Spálovský, Brož, Medek – Chlubna, Kadleček, Jícha, Prokš, Gregar, Knap, Bureš, Adam, Kovářů, Heinrich, Kunstmüller.