NOVÝ JIČÍN - ŽĎÁR N. S. 4:7

Úvodních dvacet minut sobotního duelu nabídlo zajímavou přestřelku. V 5. minutě zakombinovali Heinrich s Burešem a Kovářů poslal Plameny do vedení. Jenže za dalších devadesát vteřin bylo všechno jinak. Prakticky hned po rozehrávce totiž vyrovnal Štefka a ten samý hráč zařídil v následující minutě i obrat ve skóre – 2:1. Žďáru se podařilo ještě do konce první třetiny vyrovnat, v 16. minutě to zařídil skórující Spálovský.

O osudu zápasu rozhodla prostřední dvacetiminutovka. Ve 26. minutě předvedli pěknou souhru Adam s kapitánem hostů Plevou a Medek zakončoval přesně – 2:3. Krátce před polovinou zápasu přidal čtvrtou branku hostů v přesilové hře Chlubna, už na rozdíl tří branek upravil skóre Heinrich. Když pak na začátku třetí třetiny přidal už na 6:2 Kunstmüller, bylo jasné, že tři body poputují na Vysočinu. Novému Jičínu se sice povedlo dvěma brankami snížit, ale Gregar okamžitě přispěchal s odpovědí, když proměnil nařízené trestné střílení – 4:7.

„Těší mě, že pokračujeme ve vítězné sérii, což jsme v tomto utkání potvrdili bodově i herně. Byli jsme lepším týmem, což hráči názorně předvedli krásnými góly. Druhou pětinu základní části jsme tak začali výborně,“ pochvaloval si trenér Plamenů Radek Haman.

Branky a nahrávky: 5. Štefka (Slovák), 6. Štefka (Macuh, Motloch), 47. Macuh (Váňa), 52. Macuh (Palička) – 5. Kovářů (Heinrich, Bureš), 16. Spálovský (Chlubna, Prokš), 26. Medek (Adam, Pleva), 29. Chlubna (Adam), 32. Heinrich (Kovářů, Bureš), 43. Kunstmüller (Gregar), 52. Gregar (tr. střílení). Rozhodčí: Markovský – Šimčík, Bubela. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 480. Třetiny: 2:1, 0:3, 2:2. Žďár nad Sázavou: Sláma (Čáp) – Spálovský, Koželuh, Kališ, Pleva, Wasserbauer, Lojek, Kadleček, Bureš, Chlubna, Kunstmüller, Jícha, Kovářů, Gregar, Knap, Prokš, Adam, Medek, Heinrich.