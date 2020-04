Právo účasti ve 2. lize získala pro nadcházející ročník hned desítka klubů, které dosáhly nejlepšího sportovního výsledku před nuceným ukončením sezony. To byl případ i Horáckého hokejového klubu, který vyhrál základní část uplynulé sezony Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska. Těsně předtím, než měla začít jeho finálová série play-off s Boskovicemi, však došlo k přerušení ročníku. Krajský svaz následně Velké Meziříčí vyhlásil vítězem soutěže.

Byť až u zeleného stolu, ale přece nyní Horáci splnili svůj předsezonní cíl. „Už jsme o této situaci hovořili i s hráči. Ti jsou prakticky jednotně pro, druhou ligu by si rozhodně chtěli zahrát,“ tlumočí hlas kabiny manažer klubu z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice.

Současně ale dodává, že někteří hokejisté stávajícího kádru by zřejmě šanci zahrát si ve třetí nejvyšší republikové soutěži nedostali. „Přibližně dvě třetiny kádru podle našeho mínění na druhou ligu mají. Určitě bychom ale museli přivést pět či šest posil s druholigovými zkušenostmi,“ přiznal Juda.

Tím se dostal ke klíčové otázce, financím. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci totiž může mít řada firem problémy. Prvním, co v tomto případě omezují, jsou bohužel peníze, které dávají do sportu. „U nás to nestojí na jednom velkém partnerovi, to je určitá výhoda. Podporuje nás přibližně padesátka subjektů, navíc se neustále snažíme získávat i nové. K tomu, abychom mohli právo na postup využít, budeme potřebovat rozpočet navýšit,“ uvědomuje si manažer Horáků.

Odhadovat, jak vysoké jsou šance na to, že se Velké Meziříčí po letech opět představí v republikové soutěži, ale nechtěl. „Času máme relativně dost, termín pro podání přihlášek je až 22. května. Jednat samozřejmě budeme se všemi našimi partnery a sponzory, ale těch hlavních je zhruba deset. Ty oslovíme jako první, od jejich postoje pak budeme postupovat dál,“ říká Jaroslav Juda.