Nové Město nad Metují - Kvalifikace o 2. ligu skončila. Poslední zápas mezi Novým Městem nad Metují a Bílinou už nic neřešil. Před týdnem vybojovali první příčku a tím i postup hokejisté Žďáru.

N. MĚSTO N. MET. – BÍLINA 4:3

V bitvě o druhé místo domácí Spartak pokaždé vedl. Bílinští Draci sice korigovali, ale vyrovnat nesvedli.

„Je mi smutno. Máme stejně bodů jako Žďár, ale skončili jsme těsně pod vrcholem. Do druhé ligy bychom si zasloužili postoupit i my. Zkusíme to zase za rok,“ řekl trenér Spartaku Pavel Biegl.

Branky: 10. a 37. Praus, 22. Dittrich, 50. Kostka – 13. Kousek, 45. Baumruk, 52. Kubinčák. Třetiny: 1:1, 2:0, 1:2.