11. KOLO

SLAVKOVICE – BOHDALEC 4:8

Branky a nahrávky: Zdražil 2, Sáblík, Skalník (Nekvinda 2, Zdražil, Kordovský) – Kovář 3, A. Chrást 2, Broža, L. Jaša, P. Jaša (Kovář 2, A. Chrást, J. Chrást, P. Jaša, V. Jaša). Třetiny: 1:3, 1:1, 2:4. Nejlepší hráči: Zbyněk „Santy“ Starý – Broža.

ZNĚTÍNEK – RUDOLEC 4:2

Branky a nahrávky: J. Vaněk 2, Plhák, J. Weinhofer (Nevěčný 2, Hejl) – Vl. Musil, Pejchal (B. Křesťan, R. Vomela). Třetiny: 2:0, 2:1, 0:1. Nejlepší hráči: Mokrý – Chalupa.

ŠKRDLOVICE – VATÍN 0:9

Branky a nahrávky: L. Váša 3, F. Hubený, V. Krejčí, R. Kondrát, L. Sobotka, J. Štěpánek, A. Váša, (A. Váša 4, L. Šíma 2, M. Láznička, T. Pešek, J. Váša). Třetiny: 0:5, 0:3, 0:1. Nejlepší hráči: M. Šmahel – L. Váša.

ŘEČICE – NOVÁ VES 1:2

Branky a nahrávky: J. Dostál (O. Poul) – Fuksa, T. Novotný st. (Zdražil). Třetiny: 0:1, 0:1, 1:0. Nejlepší hráči: Michal – Benc.

SVĚTNOV – OSTROV 7:2

Branky a nahrávky: Pošvic 2, Kučka, Vl. Tlustoš, Toman, Tůma, L. Zich (Pošvic 2, Vondráček 2, Vl. Tlustoš, Toman) – Kovář 2 (Dupal 2 ). Třetiny: 2:1, 2:1, 3:0. Nejlepší hráči: Šíma – Kovář.

VESELÍČKO – PAVLOV 4:6

Branky a nahrávky: Pleva 2, Hromádka, Peňáz (Peňáz, Peřina, Vencálek) – Havelka 2, Karásek 2, Jan, J. Pokorný (Kabelka 3, Jan 2, J, Chmelař, Hron, Havelka) Třetiny: 1:3, 2:1, 1:2. Nejlepší hráči: Bořil – Karásek.

12. KOLO

PŘIBYSLAV – ŘEČICE 5:1

Branky a nahrávky: Forman 2, M. Neubauer 2, J. Musil (Forman, J. Musil, Strašil) – L. Veselý (Michal). Třetiny: 1:1, 1:0, 3:0. Nejlepší hráči: Mareček – O. Šustáček.

NOVÁ VES – ŠKRDLOVICE 4:2

Branky a nahrávky: Havlík 2, J. Nečas, Tomáš Novotný st. (Babjačok, Havlík, Tomáš Novotný ml., Zajíček) – I. Podsedník, J. Podsedník (Šmahel, Čejka). Třetiny: 2:2, 1:0, 1:0. Nejlepší hráči: J. Nečas – I. Podsedník.

VATÍN – VESELÍČKO 7:3

Branky a nahrávky: J. Váša 2, L. Šíma, L. Sobotka, Kondrát, Mokrý, Láznička (Sochor 3, L. Váša, Láznička, O. Štěpánek, Pešek, L. Šíma) – Hromádka, R. Kaláb, Peňáz (Bořil 2, L. Klement.) Třetiny: 3:2, 2:1, 2:0. Nejlepší hráči: J. Váša – Lacina.

BOHDALEC – ZNĚTÍNEK 1:2

Branky a nahrávky: A. Chrást (V. Jaša) – J. Vaněk 2 (Hejl 2). Třetiny: 0:0, 0:1, 1:1. Nejlepší hráči: Smažil – Mokrý.

PAVLOV – SVĚTNOV 6:14

Branky a nahrávky: Tesáček, Sokol, Pokorný, Kozel, Jan, Hron (Kabelka 2, Sokol, Hron) – Pošvic 4, Vondráček 3, Hrnčíř 2, Straka 2, Tlustoš, Toman, L. Zich (Toman 4, Vondráček 3, Hrnčíř 2, Pošvic 2, L. Zich 2, Pokorný, Straka). Třetiny: 3:5, 2:6, 1:3. Nejlepší hráči: Tesáček – Vondráček.

OSTROV – SLAVKOVICE 7:2

Branky a nahrávky: Němec 3, Kovář 2, Tlustý 2 (Pavel Burian 3, Titauer 2, Petr Burian, Kovář, Němec, Procházka) – Štěpánek, Zavadil (Zdražil). Třetiny: 3:2, 3:0, 1:0. Nejlepší hráči: Jiří Němec – Zbyněk „Santy“ Starý.

1. Vatín 11 10 1 0 65:20 21

2. Přibyslav 11 10 0 1 55:15 20

3. Světnov 11 8 0 3 68:38 16

4. Bohdalec 11 8 0 3 55:31 16

5. Znětínek 11 7 0 4 56:35 14

6. Rudolec 11 6 1 4 54:34 13

7. Ostrov 11 6 1 4 44:36 13

8. Nová Ves 11 5 0 6 33:49 10

9. Škrdlovice 11 2 1 8 24:56 5

10. Řečice 12 2 1 9 22:58 5

11. Pavlov 11 2 1 8 33:71 5

12. Veselíčko 11 2 0 9 43:65 4

13. Slavkovice 11 1 0 10 25:68 2

Program závěrečného 13. kola základní části Vesnické hokejové ligy (pátek 10. – neděle 12. ledna): Veselíčko – Nová Ves (pá, 22.30), Rudolec – Bohdalec (so, 6.00), Světnov – Vatín (so, 19.15), Znětínek – Ostrov (so, 21.00), Škrdlovice – Přibyslav (ne, 19.30), Slavkovice – Pavlov (ne, 21.15).