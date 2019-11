S výjimkou vydřené výhry Nové Vsi nad Pavlovem měly další zápasy poměrně jednoznačný průběh. Střelecký festival předvedli především hráči Znětínku, kteří skórovali v utkání proti Veselíčku hned jedenáctkrát. Světnov nasázel Slavkovicím osm branek, Bohdalec hokejistům Řečice „jen“ sedm.

ŠKRDLOVICE – RUDOLEC 1:5

Branky a nahrávky: L. Musil, (E. Berger) – V. Musil 2, R. Pejchal, T. Vomela 2 (O. Chalupa 2, D. Zelený 2). Třetiny: 0:1, 0:4, 1:0. Nejlepší hráči: P. Jun ml. – P. Šutka.

PŘIBYSLAV – OSTROV N. O. 5:0 kontumačně

Hráčům Ostrova nedorazil gólman.

NOVÁ VES – PAVLOV 5:4

Branky a nahrávky: Fuksa 2, P. Nečas, Bureš, Stehlík (Havlík 2) – Chmelař 2, Hron, Karásek (Pokorný, Chmelař, Hron, Havelka). Třetiny 0:1, 1:3, 4:0. Nejlepší hráči: Fuksa – Karásek.

ŘEČICE – BOHDALEC 1:7

Branky a nahrávky: Novotný (P. Kříž) – P. Jaša 2, Broža, Chrást, L. Jaša, V. Jaša, Jaroslav Vařejka (L. Jaša, P. Jaša, Šindler, Jindřich Vařejka). Třetiny: 0:4, 0:2, 1:1. Nejlepší hráči: Dostál – Broža.

VESELÍČKO –ZNĚTÍNEK 3:11

Branky a nahrávky: Hromádka, Klement, Svatoň (Glos, Holcman) – J. Weinhofer 4, Nevěčný 2, P. Dvořák, Hejl, J. Hrdlička, Oulehla, J. Vaněk (Nevěčný 3, Bílek 2, J. Hrdlička, Křehlík, F. Macek, J. Vaněk). Třetiny: 1:0, 0:3, 2:8. Nejlepší hráči: Svatoň – nehlášeno.

SVĚTNOV – SLAVKOVICE 8:3

Branky a nahrávky: Pošvic 5, Kučka, Růžička, Tlustoš (Vondráček 4, Hrnčíř, Kučka, Pošvic, Růžička, Šíma) – Nekvinda 2, Sáblík (T. Zdražil, Sáblík, M. Zdražil). Třetiny: 2:0, 5:1, 1:2. Nejlepší hráči: Pošvic – Zbyněk „Santy“ Starý.

1. Přibyslav 7 7 0 0 38:11 14

2. Vatín 6 5 1 0 36:15 11

3. Rudolec 7 4 1 2 36:20 9

4. Znětínek 7 4 0 3 38:25 8

5. Světnov 6 4 0 2 32:19 8

6. Bohdalec 6 4 0 2 28:16 8

7. Ostrov 6 3 0 3 21:20 6

8. Nová Ves 7 3 0 4 26:35 6

9. Veselíčko 6 2 0 4 29:36 4

10. Škrdlovice 6 2 0 4 15:25 4

11. Slavkovice 7 1 0 6 16:40 2

12. Pavlov 6 1 0 5 14:40 2

13. Řečice 7 1 0 6 12:39 2

Program 8. kola VHL (pátek 29. listopadu – neděle 1. prosince): Znětínek – Světnov (pá, 22.30), Ostrov – Řečice (so, 6.45), Vatín – Nová Ves (so, 20.00), Bohdalec – Škrdlovice (so, 21.45), Pavlov – Přibyslav (ne, 7.45), Rudolec – Veselíčko (ne, 20.00).