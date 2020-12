Jihlavští hokejisté v duelu se Slavií museli od čtvrté minuty dohánět jednobrankové manko. „Začátek zápasu nebyl podle našich představ, ale někde od osmé minuty jsme do konce třetiny byli lepší a vyrovnali jsme v přesilovce,“ poukazuje asistent trenéra Karel Nekvasil na dobře sehranou kombinaci zakončenou svižnou střelou Krenželoka.

Od té doby to bylo z jihlavské strany solidní. „Rozhodně lepší než ve Vrchlabí,“ tvrdí jeden z koučů Dukly, jehož svěřenci dělali soupeři mnohem větší problémy a zásluhou Pekra a Illéše se dostali do vedení 3:1. „Za tohoto stavu, kdy jsme hru celkem kontrolovali, jsme bohužel Slavii dovolili hrát přesilovku pět na tři. Jeden faul musel být, ale ten druhý byl takový nešťastný a být nemusel. A musím říci, že oni ji využili hodně šťastně. Dobře zblokovaná střela se odrazila přímo k volnému Bednářovi,“ popisuje Nekvasil snížení. „A to byl, myslím, zlomový okamžik,“ doplnil.

Pražané vycítili šanci a v závěrečném dějství Petrov srovnal. „My jsme v obranné třetině začali hrát mizerně a ten třetí gól mi hlava ještě teď nebere,“ pokrčil rameny trenér. Jihlavskou zkázu dokonal po necelých dvou minutách prodloužení Veber, který přesně zakončil rychlý brejk a skóre upravil na 4:3 pro hosty. Dukla tedy získala jen bod. „Je to pro nás ztráta,“ uzavřel Karel Nekvasil.

Když nedostaneme gól, minimálně bod je jistý. Tahle defenzivní taktika zatím Třebíči vychází. Alespoň podruhé za sebou to tak bylo. A když se k tomu přidají využité přesilovky, je z toho například úterní výhra 4:0 na ledě Ústí nad Labem. „Věděli jsme, že přesilovky mohou rozhodnout, a to se také potvrdilo. Byl to stavební kámen k tomu výsledku,“ reagoval hned po utkání spokojený trenér Horácké Slavie Jaroslav Barvíř a poukázal na trefy Bittnera a Nedvídka.

Brankář Jekel se nenechal překonat ani tentokrát a hosté dalšími dvěma góly, které zapsali Krliš s Psotou, v závěrečné části svou výhru pojistili. „Kluci odvedli skvělou práci. Od Pavla až po posledního hráče. Plnili plán, byli trpěliví, organizovaní a myslím, že si zaslouženě odvážíme tři body,“ doplnil Barvíř.